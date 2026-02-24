Зошто еден пар очила повеќе не е доволен по 40-тата година

0 SHARES Сподели Твитни

Мултифокалните (прогресивни) очила овозможуваат јасен и удобен вид на блиски, средни и далечни растојанија . Благодарение на специјалните очила со повеќе диоптрии и постепени премини на моќност, нема потреба да носите неколку различни пара очила – едно решение ги задоволува сите визуелни потреби.

Што се мултифокални леќи?

За разлика од класичните очила кои имаат едно видно поле и се наменети за едно специфично растојание или активност, мултифокалните прогресивни леќи комбинираат неколку диоптри во едно стакло. Во горниот дел од леќата има диоптер за растојание, кој постепено, без нагли премини, се менува кон долниот дел наменет за читање. Оваа структура овозможува лесно фокусирање на сите растојанија , објаснува Денис Вун, клинички советник на Колеџот на оптометристи.

Кога е потребна употреба на мултифокални очила?

Промените во видот најчесто се јавуваат на возраст помеѓу 40 и 45 години. Луѓето кои веќе носат очила за корекција на видот, како што се оние за миопија, честопати се одлучуваат за мултифокални очила во овој период.

По четириесеттата година од животот, обично се јавува пресбиопија , односно состојба во која леќата на окото станува помалку флексибилна, што го отежнува фокусирањето на блиски објекти , објаснува д-р Набила Џонс. Постојат неколку знаци што можат да укажуваат дека е време да се разгледаат мултифокални прогресивни очила.

Знаци кои укажуваат на потреба од мултифокални очила

Тешкотии при читање на мал текст

Еден од првите симптоми е неможноста за читање на ситните букви на шишенцата со лекови или потребата мобилниот телефон да се држи на поголемо растојание од очите.

Напрегање на очите и главоболки

Долготрајното читање или работење на компјутер може да предизвика замор на очите , а честопати и чести главоболки.

Бавно прилагодување на фокусот

Потребно е повеќе време за очите да се прилагодат кога се префрлаат од вид на далечина во вид на блиску. На пример, по гледање во кино-екран, погледот на рачниот часовник може да биде заматен.

Постојана потреба за менување очила

Ако користите еден пар очила за далечина, а другиот за читање, честото менување на паровите може да биде знак дека мултифокалните очила би биле попрактично решение.

Потребата за посилно осветлување

При читање, потребна е дополнителна или посилна светлина, како на пример приближување до прозорецот или користење ламба.

Солзење и непријатност во очите

Прекумерното напрегање може да доведе до солзење, блага болка и непријатност во очите.

Адаптација и избор на вистинско решение

Мултифокалните леќи се поскапи од стандардните диоптерски леќи, па затоа е важно внимателно да се разгледаат сите опции. Некои луѓе претпочитаат два одделни пара очила, додека за други мултифункционалното решение го олеснува секојдневниот живот.

Потребно е извесно време за да се навикнете на прогресивните мултифокални очила. Претерувањето со размислувањето за транзициите на леќите може да го отежни навикнувањето, па затоа се препорачува опуштен и природен пристап кон користењето на вашиот вид, истакнува д-р Џонс. Процесот на адаптација обично трае неколку недели . Меѓутоа, ако непријатноста трае подолго или не исчезне дури и по еден месец, се препорачува да се консултирате со офталмолог и да разгледате други достапни решенија.

