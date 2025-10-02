Зошто експертите препорачуваат миење на забите пред појадок?

0 SHARES Сподели Твитни

Сакаме нашите заби да бидат не само здрави, туку и убави и бели. Секако тука важна улога игра правилната и редовна орална хигиена.

Но, кога станува збор за четкање на забите наутро, секогаш се поставува прашањето: дали треба да ги миете забите пред или после појадокот?

Од научна гледна точка, миењето заби пред појадок се претпоставува дека е подобро, велат некои експерти. Тоа е подобро за забната глеѓ и целокупното орално здравје.

Објаснување: Додека спиете, бактериите во устата се размножуваат. Ова е и причина за утринскиот здив. Со четкање се ослободуваат наслагите и бактериите, а пастата за заби ја штити забната глеѓ од киселината во храната. Миењето исто така го забрзува лачењето на плунка, која ги штити и забите – помага во разградување на храната и ги уништува штетните бактерии во устата – а заедно со пастата за заби, овој ефект би требало да трае подолго.

Но, не сите сакаме да пиеме кафе или свежо исцеден сок од портокал со вкус на паста за заби уште во устата.

Ако миењето заби после појадок повеќе одговара на вашата рутина, направете го тоа. Но, со едно предупредување! Почекајте најмалку половина час, по можност еден час.

Киселата храна и пијалок ја раствораат забната глеѓ – и после секој оброк се создава кисела средина во усната шуплина. Ако ги четкате забите веднаш после јадење, површината на забот е изгребана и забот може да се оштети.

Што да направите ако немате време да чекате по појадокот?

На пример, воопшто не појадувате. Секако, во овој случај треба и темелно да ги миете забите.

„Ако не ги четкате забите поради недостаток на време или затоа што сте загрижени дека ќе ја оштетите забната глеѓ и одите во канцеларија или училница по појадокот со паста за заби на подвижна лента, вие исто така ги оштетувате забите. вели берлинскиот стоматолог Кристијан Болсторф. „Тогаш се формира дентален плак, чие штетно дејство е долгорочно.

Ако не ви се допаѓа идејата за четкање пред појадок, експертите препорачуваат барем темелно да ја исплакнете устата со средство за плакнење после појадокот за малку да ја неутрализирате киселината. Потоа измијте ги забите темелно потоа. Се препорачува и плакнење со средство за плакнење на устата ако ги миете забите пред појадок.

