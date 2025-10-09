Зошто е добро да се јаде БРОКУЛА? Ќе ја засакаат дури и оние кои не ја сакаат

0 SHARES Сподели Твитни

Брокулата не е само вкусна, туку и многу корисен производ. Нутриционистите Џенифер Вајс, Сара Петернел и Ким Денхаус изјавија за „Real Simple“ за петте придобивки од чудотворниот зеленчук.

„Брокулата е одличен избор бидејќи содржи малку јаглехидрати, богата е со влакна и значаен извор на витамин Ц и витамин К“, вели Вајс.

Еве пет главни придобивки кои според нутриционистите и даваат пристојно место на брокулата во нашето мени.

Го зајакнуваат имунолошкиот систем

Брокулата содржи антиоксиданси кои помагаат во поправка на оштетените клетки за подобро да се борат со разни болести и инфекции.

„Брокулата содржи два специфични типа на моќни антиоксиданси: сулфорафани и индоли, кои делуваат како регулатори на ензимите за детоксикација кои ги штитат клетките“, објаснува Петернел.

Го штитат срцето

Кога нивото на холестерол во крвните садови е високо, може да се формираат наслаги кои можат да го попречат циркулаторниот систем. Сепак, брокулата содржи каротеноиди кои помагаат да се спречи таложење на лоши материи во телото кои можат да му наштетат на срцето.

„Антиоксидансите кои се наоѓаат во зелениот зеленчук ги спречуваат срцевите заболувања со тоа што го спречуваат стеснувањето и зајакнувањето на крвните садови. Ова го намалува растот на масните наслаги на ѕидовите на крвните садови, кои на крајот се претвораат во наслаги“, вели Денхаус.

Го подигнуваат расположението

Храната што ја јадеме предизвикува нашиот мозок да ослободува одредени хормони кои влијаат на нашето расположение. Јадењето темно чоколадо, на пример, го зголемува нивото на серотонин, што не прави посреќни. Брокулата, од друга страна, содржи хром. Овој минерал влијае на норепинефринот, мелатонинот и серотонинот.

Добри се за црниот дроб

Нашиот црн дроб работи деноноќно, исфрлајќи ги токсините од телото со помош на жолчката што ја лачи. Растовите зеленчуци како брокулата помагаат во зголемување на ензимите кои можат да го заштитат црниот дроб од дебелина и токсини. Помага и индолот, кој се наоѓа во брокулата и има антиинфламаторно дејство на црниот дроб.

Ги штити зглобовите

Сулфорафанот содржан во зеленчукот го намалува воспалението на ‘рскавицата во зглобовите. Воспалението може да доведе до остеоартритис – многу чест тип на артритис.

Брокулата може да се јаде сирова или преработена. Тие задржуваат голем дел од нивните хранливи материи ако ги готвите на пареа.

