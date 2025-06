Зошто е потешко за мажите да поднесат барање за развод?

0 SHARES Сподели Твитни

Кога станува збор за развод, жените често се оние кои го прават првиот чекор. Но, дали некогаш сте се запрашале зошто е тоа така?Според психологот Марк Траверс за „Психологија денес“, овој модел е поткрепен со децении истражувања.Тој истакнува дека мажите пријавуваат поголема желба за брак од жените, а познато е дека бракот им го подобрува здравјето, кариерните перспективи, па дури и животниот век.Сепак, таа вели дека за жените, компромисите се полоши. Самохраните жени честопати напредуваат емоционално и физички повеќе од нивните врсници во брак, додека самохраните мажи се соочуваат со поголем ризик од осаменост, лошо здравје и прерана смрт.Всушност, истражувањата покажуваат дека жените се снаоѓаат многу подобро како сингл лица отколку мажите, со повисоко ниво на задоволство од нивниот статус во врската, животот и сексуалното задоволство, а пониско ниво на желба за партнер.Спротивно на тоа, зависноста на мажите од бракот е често толку длабока што е помалку веројатно да иницираат развод, дури и кога се незадоволни од своите партнерки.Постојат четири причини зошто на мажите може да им биде тешко да го напуштат бракот.Тие се чувствуваат приврзани кон своите децаЗа многу мажи, изборот да останат не е нужно прашање на љубов кон нивната партнерка, туку силно чувство на одговорност кон своите деца. Тие може да чувствуваат дека заминувањето би било разочарување за нивното семејство, особено за нивните деца, дури и ако самата врска повеќе не изгледа исполнувачка.Во студија од 2021 година објавена во Journal of Social Welfare and Family Law, која го истражуваше разбирањето на „домот“ од перспектива на разведени татковци, многу мажи го опишаа не само како физички простор, туку и како комбинација од емоции, врски, рутини и средини. И покрај нивните напори да се вклучат во значајни активности и да создадат емоционално поддржувачка средина, овие татковци честопати се чувствуваа изгубено или несигурно.Нивните деца не секогаш го сметале домот на нивниот татко за свој „главен“ дом и честопати се идентификувале со домот на нивната мајка како свој вистински дом. Ова согледување ги навело некои татковци да чувствуваат дека нивните родителски напори можеби не биле целосно препознаени или ценети. Кога нивните деца не биле присутни, куќата честопати се чувствувала празна, што ги терало да се чувствуваат како домот навистина да постои само кога нивните деца се таму.Оваа емоционална реалност на чувство на невидливост или маргинализираност е нешто со што многу оженети мажи се борат тивко. Значи, дури и кога се соочуваат со несреќна врска, тие можат да изберат да останат, водени повеќе од должност, вина или културни очекувања отколку од емоционална поврзаност или лично задоволство.Тие се плашат од губење на стабилностаЗа многу мажи, разводот носи не само емоционален пресврт, туку и длабока неизвесност за иднината. Финансиската нестабилност, осаменоста и нарушувањето на познатите рутини поттикнуваат страв од непознатото.Перспективата за нов почеток може да изгледа огромна, а е влошена од заблудата за неутралност поради напуштање на долгорочна инвестиција во врската.Студија од 2024 година, објавена во списанието „Aging & Mental Health“, покажа дека постарите разведени лица честопати доживуваат слобода и осаменост истовремено. Додека некои опишуваат слобода од несреќни бракови и можност да ги следат потиснатите желби, други се борат со изолација.Сепак, траекториите на мажите по разводот се разликуваат од траекториите на жените. Студија од 2018 година спроведена од Социолошката истрага покажа дека мажите имаат поголема веројатност да се преженат, што одразува постојано потпирање на бракот за грижа и друштво. Жените, пак, се мажат помалку, плашејќи се од поголем товар на грижа.Заедно, овие наоди истакнуваат еден парадокс. Мажите може да останат во неисполнети бракови од страв од нестабилност, но во исто време да останат емоционално зависни од институцијата.Дури и кога разводот нуди олеснување, желбата за обновување на брачните врски опстојува. Ова укажува дека бракот останува главното сидро на емоционалната сигурност за многу мажи.Тие се научени да ги потиснуваат емоциитеНа многу мажи не им е научено како да ја изразат ранливоста, па дури ни како да ја препознаат емоционалната несреќа, што ги води кон нормализирање на несреќата. Со текот на времето, емоционалната потиснување може да ги натера мажите да ја прифатат несреќата како дел од животот.Студија од 2015 година објавена во „Journal of Social and Personal Relationships“ сугерира дека кога сопрузите ги потиснуваат емоциите, тоа го нарушува задоволството во врската, особено рано во бракот. Како што расте незадоволството, начинот на кој сопружниците управуваат со емоциите се менува, честопати оставајќи ги и сопрузите и сопругите емоционално отсечени.Со текот на времето, оваа динамика може да создаде чувство на заробеност. Некои мажи, и покрај тоа што се чувствуваат длабоко несреќни, тешко се разделуваат, или затоа што одбиваат да ги изразат своите потреби или затоа што се плашат од последиците. За оние од традиционални средини, разводот може да се смета за неуспех или слабост, што дополнително ги врзува за неисполнет брак.Им недостасуваат системи за поддршка.Иако мажите имаат тенденција да пријавуваат дека имаат повеќе истополови пријателства отколку жените, овие врски честопати не се многу блиски, интимни или емоционално отворени. Истражувачите сугерираат дека неколку фактори ја спречуваат емоционалната интимност меѓу мажите.Ова може да се должи на општествените очекувања поврзани со традиционалните машки улоги, како што се конкурентскиот притисок, стравот од слабост, непријатноста поради ранливост и хомофобијата, како и недостатокот на позитивни модели на улоги за машка емоционална поврзаност.Како резултат на тоа, тие често не наоѓаат начини или безбедни простори да се отворат. Ова може да ги натера да се чувствуваат дека е подобро да бидат во нефункционална врска отколку да бидат одвоени од партнерот и да се соочат со изолација.Неподготвеноста на мажите да ги напуштат несреќните бракови ретко е поврзана со еден фактор. Тоа е комбинација од емоционална потиснување, страв од осаменост, културни очекувања и недостаток на силни системи за поддршка.Многумина остануваат без навика или се надеваат дека работите ќе се вратат како што биле. Сепак, држењето до спомените или поднесувањето емоционален стрес во тишина само ја продлабочува раната.На мажите им е потребно разбирање и охрабрување за да ја редефинираат машкоста за да се чувствуваат доволно безбедно за да се отворат кон другите. Тие треба да веруваат дека грижата за другите не значи занемарување на себеси и дека изборот на емоционална искреност не е знак на слабост.

Пронајдете не на следниве мрежи: