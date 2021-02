Зошто е толку популарна нордиската диета?

0 SHARES Share Tweet

Нордиската диета подразбира консумирање на здрава храна која се базира на консумирање овошје и зеленчук, житарки и органска храна.

The US News and World Report секоја година објавува листа со најдобрата диета, и иако оваа година нордиската се најде на деветтото место, нордиската исхрана е сè популарна во светот. Зошто е тоа така?Нордиската диета се карактеризира со одбирање на производи од органско потекло, намалување на количината на месо и избегнување на адитиви.

Се става акцент на морски плодови наместо на месо.

Наместо масло, храната зачинете ја со лимон, оцет или јогурт. Јадете што поквалитетни производи.

Принципите на нордиската диета не се револуционерни, освен тоа што килограмите се симнуваат без враќање.