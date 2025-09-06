Зошто е толку тешко да се заврши крвавата војна во Украина?

0 SHARES Сподели Твитни

На врвот на војната во Ирак , блогерите го измислија терминот „единица на Фридман“ во однос на колумнистот Томас Фридман ( Њујорк тајмс) , кој тврдеше дека следните шест месеци ќе бидат клучни за исходот од конфликтот.Сè значително се забрза во нашата пост-Твитер ера, па можеби е соодветно што украинскиот воен еквивалент на „Единицата Трамп“ трае само две недели, според Вокс во анализата што ја објавуваме:Американскиот претседател Доналд Трамп минатиот месец изјави дека ќе му даде на рускиот претседател Владимир Путин „неколку недели“ да преземе сериозни чекори кон завршување на војната пред да воведе нови санкции врз Русија.„За две недели ќе знам што ќе правам“, рече Трамп.Why the Ukraine war is so hard to end https://t.co/bNZfY1GQcx— Tuck The Frumpers (@realTuckFrumper) September 3, 2025Претходно, во април, мај и јули, тој му даде на Путин уште по две недели. (Ова не е единственото прашање за кое Трамп вети дека ќе биде решено за 14 дена.)Трамп вети дека ќе ја заврши војната во рок од 24 часа по преземањето на функцијата, а осум месеци подоцна се чини дека има две константи: незадоволството на Трамп дека Путин можеби „го влече на струја“ додека продолжува да напаѓа украински градови и неговото навидум непоколебливо верување дека Путин е сериозен во врска со воспоставувањето мир, во кој случај решението за војната би можело да биде веднаш зад аголот.„Мислам дека Путин сака да склучи договор со мене, разбирате, колку и да звучи лудо“, му рече тој на францускиот претседател Емануел Макрон додека несвесно го оставаа микрофонот вклучен во Белата куќа на 18 август. Две недели подоцна, тој рече дека е „многу разочаран“ од Путин.Сето ова не значи дека разговорите со Русија се бесмислени, треба да се истражи дури и најмалата шанса за договорено решение. Но, за жал, фактот е дека постои голема веројатност оваа војна да продолжи долго време.Каде се црвените линии на секоја нација?Најголемата промена во војната откако Трамп ја презеде функцијата е тоа што двете страни разговараат. Американските претставници водат директни разговори со своите руски колеги за Украина од февруари, што е пресврт од мантрата од ерата на Џозеф Бајден дека нема да има разговори „за Украина без Украина“.Русија и Украина, исто така, ги одржаа своите први директни разговори од првите недели од војната, согласувајќи се на неколку размени на затвореници, но постигнувајќи мал напредок кон прекин на огнот.Исто така, имаше одредено омекнување на украинската позиција. Во Киев порано беше догма дека нема да се согласат да ја прекинат војната сè додека руските трупи не бидат протерани од целата меѓународно призната територија на Украина. Но, сега, украинските лидери се залагаат за прекин на огнот што би оставил значителен дел од територијата под руска окупација, со надеж дека подоцна би можел да биде повторно преземен.Реалностите на бојното поле веројатно би ја диктирале оваа промена без оглед на тоа кој е во Белата куќа, но желбата на Трамп брзо да ја заврши војната, како и потребата на Украина да го задоволи, веројатно ја забрзаа.Што се однесува до Русија, иако дури и Путин сега можеби ќе прифати дека неговата војска веројатно нема целосно да ја собори украинската влада, далеку е од јасно дека тој се откажал од барањата што во суштина би ја претвориле Украина во вазална сателитска држава. Москва побара Украина не само да се откаже од територијата што моментално е под руска контрола, туку и да отстапи дополнителна територија за која Русија тврди дека ја поседува, но сè уште не ја освоила.Други неодамна објавени барања вклучуваат меѓународно признавање на територијалните претензии на Русија, политичката неутралност на Украина и ограничувањата на нејзината војска и меѓународната воена помош што ја добива. Ова можеби се само максималистички преговарачки позиции, но некои набљудувачи на Русија велат дека постојат црвени линии од кои Путин веројатно никогаш нема да отстапи.„За жал, реалноста е дека не научивме многу за подготвеноста на Русија за компромис и во основа сме во истата позиција во која бевме пред напливот на дипломатија, можеби дури и малку полошо“, рече Андреа Кендал-Тејлор, директорка на Програмата за трансатлантска безбедност и Центарот за нова американска безбедност.Од самитот на Трамп со Путин во Алјаска и неговата средба во Вашингтон со украинскиот претседател Володимир Зеленски и европските лидери, голем дел од дискусиите во европските престолнини се вртеа околу идните безбедносни гаранции за Украина, вклучувајќи, како што се вели, „прилично специфични планови“ за распоредување трупи по конфликтот што би ги поддржале тие гаранции. Трамп и државниот секретар Марко Рубио рекоа дека САД ќе обезбедат одредена поддршка за овие гаранции, иако не „чизми на терен“.Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров , сепак, нагласи дека Русија сака да биде дел од разговорите за безбедносните гаранции, дека сака својот сојузник Кина да биде еден од гарантите и дека никакви странски трупи не смеат да бидат распоредени во Украина. Затоа, сите дискусии во Вашингтон, Киев и европските престолнини за тоа каква форма ќе има оваа гаранција се сè уште донекаде теоретски.„Целото прашање за странските војници на украинска територија е апсолутно неприфатливо за Кремљ“, рече Андреј Солдатов, руски новинар и аналитичар од Велика Британија во Центарот за анализа на европски политики. Путин ќе „се бори до последниот војник против тоа“.Путин постојано повторува дека „коренските причини“ за конфликтот мора да се решат, под што мисли на проширувањето на НАТО и соборувањето на украинската влада поддржана од Русија во 2014 година, што го опишува како „државен удар“ поддржан од Западот. Со други зборови, ова е многу повеќе од „размена на територии“.Солдатов вели дека влоговите од овој конфликт за руските лидери, кои го гледаа распадот на Советскиот Сојуз во годините по Студената војна како период на понижувачки пораз за Русија, не треба да се потценуваат.„Тие веруваат дека ова е егзистенцијална војна, не само со Украина, туку и со Западот. Во ваков вид војна, можете или да победите или да изгубите, а ако изгубите, тоа е катастрофално за Русија“, рече тој.И покрај сето тоа, Русија е повеќе од подготвена да продолжи да учествува во преговорите, само затоа што Трамп постојано се двоумеше да ѝ наметне какви било сериозни последици на Русија сè додека таа е номинално вклучена во мировниот процес.„Путин мисли дека го решил проблемот на Трамп“, рече Џон Хербст, поранешен амбасадор на САД во Украина, а сега член на Атлантскиот совет.„Трамп дозволи неговите црвени линии да бидат пречекорени без да преземе никаква акција.“Дали Путин има стрелиште?Ако Путин навистина не сака да склучи договор само за да му направи нешто на Трамп, дали би можел да биде принуден да го стори тоа со поголем притисок?Во последниве денови, администрацијата ги промовираше своите царини врз Индија (портпаролката на Белата куќа, Керолин Ливит, ги нарече „санкции“, прилично провокативен термин во Њу Делхи) како доказ дека САД се сериозни во врска со зголемувањето на притисокот.„Патот кон мирот води, барем делумно, токму низ Њу Делхи“, рече советникот на Трамп за трговија, Питер Наваро.Ова е чуден став. Точно е дека Индија сега купува значителна количина нафта од Русија, но Кина купува уште повеќе, а администрацијата е значително потивка по ова прашање. Во секој случај, се чини дека царините ја доближија Индија до Кина, а не оддалечија од Русија.Има мала билатерална трговија меѓу САД и Русија, па затоа претпочитаната тактика на притисок врз царините на Трамп не е погодна за притисок врз Путин. Експертите велат дека постојат дополнителни чекори што САД би можеле да ги преземат, како што е построга репресија врз „флотата во сенка“ на танкери за нафта што транспортираат руска сурова нафта низ целиот свет, кршејќи ги западните ограничувања, или запленување на замрзнатите суверени средства на Русија.Трамп, исто така, предложи укинување на ограничувањата за долгодометните напади на Украина врз Русија, кои влијаат на домашното снабдување со енергија на Русија. Тој го нарече Бајден некомпетентен затоа што не ѝ дозволил на Украина да „возврати ударот“, што очигледно не беше она што го кажуваше во тоа време.Но, Самуел Сарап, поранешен службеник на Стејт департментот, кој сега работи во корпорацијата РАНД, е скептичен во однос на повиците за зголемен притисок.„Суштината е дека не постои веројатен праг на болка што би можеле да го преминеме, што би го принудил Путин фундаментално да го промени својот пристап кон Украина“, рече тој.Она што веројатно би можело да ѝ даде на Украина исто толку, ако не и повеќе, предност отколку кој било нов систем на оружје, капацитет или програма за санкции, е едноставната доверба дека американската помош ќе продолжи. Откако Трамп ја презеде функцијата, имаше кратки застои во испораките на оружје во Украина, како и во размената на разузнавачки информации, а неодамна беше објавено дека Пентагон го блокира користењето на ракети со долг дострел од страна на Киев.Засега, сè додека Европа плаќа за оружјето и сè додека е на повидок мировен договор достоен за Нобелова награда за мир , Трамп се чини дека не е склонен целосно да ја напушти Украина. (Неговиот потпретседател можеби е друга приказна.) Но, нема гаранција дека Трамп нема да го промени својот став, а тоа е само поттик за Русија да продолжи со борбата.„Мислам дека, од руска перспектива, сè уште може да има надеж дека Трамп ќе се фрустрира од овој процес и ќе си замине“, рече Кендал Тејлор од Центарот за нова американска безбедност.Дури и ако разговорите доведат до мир, ќе биде потребно времеСамуел Чарап од РАНД, кој е водечки застапник на преговорите уште од раните денови на војната, вели дека сè уште не сме доволно напреднати во процесот за да знаеме дали има каква било шанса за договорено решение. Тој истакнува дека биле потребни стотици состаноци за да се преговара за примирјето со кое се стави крај на Корејската војна и 22 месеци за да се преговара за Договорот од Велики петок во Северна Ирска .Иако Трамп стави голем акцент на одржувањето трилатерален самит меѓу себе, Путин и Зеленски, деталите од овие договори имаат тенденција да се разработуваат со месеци на многу помалку објавени состаноци од страна на функционери од многу пониско ниво. (Намалувањето на бројот на експерти за Русија од страна на Трамп ги намали редовите на експертите за Русија во Стејт департментот , Советот за национална безбедност и ЦИА )„Видовме дека Русија е подготвена за разговори. Без оглед на тоа дали се подготвени да ја прекинат војната под услови што се прифатливи за Украина, сè уште не сме го тестирале целосно тој предлог. Тестирањето на тој предлог ќе бара време и трпение“, рече Чарап.Но, колку време има Украина?Во меѓувреме, Русија продолжува да остварува постојани придобивки на бојното поле, иако со застрашувачки бавно темпо и шокантно високи стапки на жртви. За жал, фактот е, сепак, дека Русија едноставно има повеќе луѓе и материјал за борба и покрај севернокорејските војници и муниција, е помалку загрижена за меѓународната поддршка.Самитот во Алјаска, проследен со прослава во Пекинг, покажа дека меѓународните напори за изолирање на Путин не успеваат. И покрај напорите за зголемување на производството во САД и Европа, Русија сè уште произведува многу повеќе муниција од нејзините западни ривали, што и покрај оправданото внимание посветено на високотехнолошките беспилотни летала останува клучна варијабла во долга, исцрпувачка војна како оваа.Дури и додека разговорите се одолговлекуваа, Русија само ги интензивираше своите напори да добие предност на бојното поле и да нанесе штета на украинските градови.Минатите примери исто така укажуваат дека Путин можеби има време на своја страна. Една широко цитирана студија објавена во 1998 година, која ги испитуваше војните меѓу демократиите и автократиите во 19-тиот и 20-тиот век, откри дека кога конфликтите ќе достигнат 18 месеци, „предноста во борбата се префрла на автократската држава“.Зошто? Државите чии лидери се помалку зависни од јавното мислење, се помалку загрижени за жртвите и се поспособни да ја претворат целата своја домашна економија во воена машина, обично имаат предност.Оваа војна го помина тој момент пред 24 месеци. Иако Путин на крајот може да постигне договор, по секоја веројатност, тој е далеку од завршен.

Пронајдете не на следниве мрежи: