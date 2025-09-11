Зошто ЖЕНИТЕ НЕ ДОЖИВУВААТ ОРГАЗАМ почесто за време на сексот?

0 SHARES Сподели Твитни

Понекогаш жените може да имаат проблеми да постигнат оргазам. И, иако тоа никогаш не треба да биде крајната цел на сексот, за некои луѓе тоа е навистина важно.

Постои нешто што се нарекува оргазмично нарушување кое се однесува на – одложени, ретки или отсутни оргазми или помалку интензивни оргазми по сексуална возбуда и соодветна сексуална стимулација.

За да ви биде дијагностициран, мора да признаете дека имате проблеми со оргазмот, што на некои жени не им е лесно. Да не зборуваме, меѓу 10 и 15 отсто од жените никогаш не доживеале оргазам, а некои дури мислат дека тоа едноставно не е возможно

Но, експертот за секс и терапевт за врски Деб Лаино, автор на „Алката што недостасува: спој на сексуалноста, психологијата, развојот на животниот век и ти“, тврди дека оргазмична дисфункција обично се случува само откако некој ќе доживее тежок стрес и затоа не е во состојба да достигне кулминација.

Постојат многу причини зошто на жените им е тешко да постигнат оргазам, а понекогаш одредени фактори можат да влијаат на тоа. Клучот е да се дојде до коренот на проблемот.

Физички проблеми

Важно е да видите дали нешто ви влијае физички. На пример болка, болен однос или вагинизам. Мускулите околу вагината може да се затегнат, што може да доведе до болен секс. Кога тоа ќе се случи, може да биде многу тешко за жената да дојде до кулминација.

Психолошки прашања

Психолошките проблеми често може да го блокираат лицето да доживее задоволство. Ако некој доживеал некаква сексуална траума, ова може да биде проблем.

Понекогаш терапијата може да биде корисна за луѓето кои ја поминале. Иако мора да се напомни дека и некои луѓе имаат проблеми со ова бидејќи се срамат од секс.

Лори Минц, сексуален психолог објаснува дека во културата на чистота, сексот често може да се прикаже како „валкан“.

Професионалците во оваа област можат да им помогнат на луѓето да се „ослободат од сексуалниот срам“ што може да влијае на нивната способност да уживаат во сексот. Терапевтите се тука да им помогнат на луѓето да се поврзат со нивните тела и подобро да ги едуцираат за тоа како да доживеат задоволство.

Многу жени на крајот учат како да се задоволат себеси, а тоа често вклучува и користење на вибратор.

„Има лекари кои велат дека вибраторите би можеле да ги наречеме и медицински помагала. Нашите гениталии имаат посебни тела кои реагираат на вибрации“, изјавила Лори.

Исто така, важно е да се напомни дека многу жени не можат да постигнат оргазам само преку пенетрација, бидејќи им е потребна стимулација на клиторисот. Поради ова, некои можат да го доживеат само со играчка за возрасни, но не и со партнерот.

