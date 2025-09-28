Зошто зафатените луѓе се секогаш попривлечни? Постои објаснување

0 SHARES Сподели Твитни

Дали сте забележале чудна појава? Можеби сте биле слободни долго време, но штом ќе влезете во врска, вашето сандаче одеднаш се полни со пораки. Или, од друга страна, редовно се привлекувате кон луѓе кои веќе се заљубени. Ако ова ви се случува, не грижете се, науката има објаснување за овој феномен.Што е „копирање на избор на партнер“?Тоа е феномен познат како „копирање по избор на партнер“. Иако звучи комплицирано, всушност е многу едноставно, и не сме единствените што го доживуваат – истиот процес на размислување е забележан и кај животните.Психологот Елиозе Скинер објасни за Метро: „Копирањето при избор на партнер е дефинирано како зголемена веројатност за избор на партнер поради изборот на друга личност кон таа личност, со други зборови, поединецот ги копира изборите на партнер на друга личност.“ Таа додаде: „Во основа, ако некому му се допаѓа таа личност, поголема е веројатноста и вам да ви се допадне бидејќи е привлечен од повеќе луѓе отколку само од вас. Звучи едноставно, но постојат биолошки докази.“Еволутивните корени на привлечностаОвој феномен е документиран кај многу видови, од риби и птици до примати, потврди психологот за врски Лимор Готлиб. Според неа, ако мажот веќе е „избран“ од жена, тоа сигнализира дека тој поседува посакувани квалитети и е „достоен“ партнер. Иако ова може да им се случи и на мажите и на жените, Готлиб тврди дека жените се поподложни на ова влијание.„Во нашата праисториска средина, изборот на партнер беше одлука со висок ризик поради големата мајчинска инвестиција – жените инвестираа повеќе во децата од бременост до бременост и години воспитување. Затоа, жените бараа скриени квалитети и знаци кај мажите како што се посветеност, лојалност, сигурност и интелигенција, кои не беа очигледни на прв поглед“, објаснува тој.Од друга страна, мажите, тврди експертот, се фокусирале на видливите знаци како што се младоста и здравјето. „Затоа изборот на партнер кај жените е повеќе склонен кон социјално влијание, додека изборот на партнер кај мажите е повеќе визуелно калибриран“, заклучи таа.Стапиците од копирањето на туѓиот изборСкинер забележува дека луѓето со помалку искуство во врски или оние кои бараат надворешна потврда за своите одлуки се посклони кон овој феномен. Но, овој пристап носи и ризици. „Помага во забрзувањето на донесувањето одлуки, но не гарантира компатибилност“, предупредува Готлиб. „Некој може да изгледа пожелен во јавноста, а сепак да не биде здрав долгорочен партнер приватно“.Секоја трајна врска, истакнува тој, бара споделени вредности и посветеност. „Да не спомнуваме дека ако некој го напушти својот партнер поради тебе, секогаш постои ризик да го повтори тоа однесување.“Ако некој дејствува врз основа на „копирање на изборот“, тоа се претвора во „лов на партнери“ (лов на партнери), односно активен обид да се грабне партнерот на некој друг. Готлиб наведува дека една петтина од новите врски започнуваат токму така. „Оние кои се вклучуваат во лов на партнери имаат повисоки резултати во нарцизмот, екстравертноста, неверството и отвореноста кон нови искуства“, заклучува тој, нарекувајќи го тоа „краткорочна стратегија“.

