Зошто Илон Маск планира да лансира 1 милион сателити во орбитата?

Илон Маск верува дека најдобриот начин да се решат тешкотиите со градење центри за податоци за вештачка интелигенција на Земјата е тие да се преместат во вселената.

И тој не е единствениот што мисли така.

Тој неодамна го објави спојувањето на неговата ракетна компанија SpaceX и xAl, наведувајќи дека сака да лансира 1 милион сателити во вселената.

„Единственото логично решение… е овие напори што бараат многу ресурси да се транспортираат на локација со голема моќ и простор. Мислам, вселената се нарекува „вселена“ со причина“, рече Маск кога го објави спојувањето.

Маск успешно започна амбициозни проекти и претходно, како што се развој на електрични возила за масовниот пазар и создавање ракетни мотори за повеќекратна употреба за транспорт на луѓе и товар во вселената.

Овој пат, Google, OpenAI и други исто така се стремат да создадат центри за податоци во вселената.

Големата побарувачка на центри за податоци за вештачка интелигенција и за енергија и за вода значи дека растечката технологија на вештачката интелигенција ќе бара алтернативи.

„Се обидуваме да ја надминеме способноста за генерирање на енергијата што ни е потребна“, рече Дејвид Бадер, истакнат професор по наука за податоци на Технолошкиот институт во Њу Џерси.

„Мислам дека е неопходно да се погледне не на земјата, туку на вселената за да се обезбедат некои од овие решенија“, додаде тој.

Вселената нуди подобар пристап до сончева енергија, а животната средина исто така ја одржува технологијата свежа и ја заобиколува потребата од копно.

„Јасно е дека постојат технички предизвици за да се направи ова изводливо, но се чини дека ова се инженерски ограничувања, а не физика“, рече аналитичарот Ал од „Дојче банк рисрч“ за орбиталните центри за податоци минатиот месец, истакнувајќи дека многу компании истражуваат начини како да го направат тоа да функционира.

Гугл во ноември објави планови за тестирање на орбитални центри за податоци со вештачка интелигенција со лансирање на два тест сателити следната година.

„Во десната орбита, соларниот панел може да биде до осум пати попродуктивен отколку на Земјата и да произведува енергија речиси континуирано“, се вели во тогашното соопштение на Google.

„Во иднина, вселената може да биде најдоброто место за проширување на вештачката интелигенција“, додаде компанијата.

Според „Волстрит џурнал“, Сем Алтман, извршен директор на „ОпенАИ“, минатото лето размислувал да ја купи ракетната компанија „Стоук Спејс“ за да распореди центри за податоци во орбитата.

И во ноември, стартапот на Ал, со седиште во Вашингтон, „Старклауд“, лансираше тест сателит со сервер на ракета на „СпејсИкс“.

„Во вселената, добивате речиси неограничена, нискобуџетна обновлива енергија“, рече Филип Џонстон, коосновач и извршен директор на Starcloud.

Џонстон предвиде дека, во рок од 10 години, сите нови центри за податоци на вештачката интелигенција ќе бидат во орбитата, што би можело да го реши и растечкиот негативен став против нивната изградба.

Познато е дека трошоците за снабдување на центрите за податоци со потребната електрична енергија веројатно ќе ги зголемат сметките за електрична енергија за потрошувачите.

Анализата на „Блумберг њуз“ покажа дека во областите во близина на центрите за податоци трошоците за електрична енергија се зголемиле за до 267% во споредба со пред пет години.

Бадер нагласи дека точната бројка за зголемувањето на трошоците за електрична енергија за потрошувачите е тешко да се утврди поради недостаток на јавни информации за користењето на центрите за податоци, но јасно е дека потрошувачите плаќаат повеќе поради енергетските потреби на вештачката интелигенција.

Центрите за податоци можат да создадат и недостиг на вода за соседните заедници.

Голем центар за податоци може да користи до 5 милиони галони вода дневно, што е еквивалентно на потрошувачката на вода за град од 10.000 до 50.000 луѓе, според Институтот за студии за животна средина и енергија.

„Земјата би можела да стане тешко место за големите технолошки компании да развиваат центри за податоци“, вели Марк Муро, виш соработник во „Брукингс Метро“.

Тој додаде дека политичката реакција во многу заедници го отежнува добивањето одобренија за понатамошна изградба.

„Не се зголемуваат само сметките за струја на потрошувачите“, нагласи тој.

„Исто така, сметките за струја на големите технолошки компании се тие што огромно се зголемуваат. Тие веќе плаќаат премногу“, продолжи Муро.

Маск предвиде дека орбиталните центри за податоци ќе бидат поекономични од копнените „во рок од две до три години“.

Инаку, тој има историја на давање бројни ветувања за технолошки напредок.

Но, центрите за податоци во вселената на крајот би можеле да се случат.

Трошоците за лансирање сателити во вселената се намалуваат, исто како што се зголемуваат трошоците за изградба и работење на центри за податоци со вештачка интелигенција на Земјата.

