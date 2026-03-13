Зошто Иран и САД се всушност заколнати непријатели: Не станува збор за религија, туку за нафта, ЦИА и децении предавство

Кога просечниот читател на западните медиуми денес чита за Иран, обично му паѓа на ум истата слика: маса фанатични луѓе на улиците на Техеран кои горат американски знамиња и извикуваат „Смрт за Америка“, предводени од мажи во црни униформи.

Наративот што со децении ѝ се сервира на светската јавност сугерира дека непријателството на Иран кон Соединетите Американски Држави е ирационално, исклучиво религиозно мотивирано и вкоренето во длабока, цивилизациски омраза кон „западните вредности“, демократијата и слободата.

Сепак, историската вистина е многу посложена, а за Вашингтон многу понепријатна. Конфликтот меѓу Техеран и Вашингтон не започна во 1979 година со Исламската револуција, ниту пак е вкоренет во теолошките разлики меѓу исламот и христијанството.

За да се разбере зошто овие две нации се во војна, потребно е да се вратиме подалеку во историјата. Вистинската приказна за американско-иранското непријателство е приказната за нафтата, империјализмот, државните удари оркестрирани од ЦИА и децениите системско потиснување на иранскиот суверенитет.

Првобитен грев: Како ЦИА ја уби иранската демократија (1953)

Сè започна долго пред ајатолахот Хомеини. Во раните 1950-ти, Иран беше на работ да стане модерна, секуларна демократија. Владата ја предводеше Мохамед Мосадег, исклучително популарен демократски избран премиер. Мосадег не беше религиозно мотивиран; тој беше секуларен националист, образован на Запад, чиј единствен „грев“ беше што веруваше дека богатството на Иран му припаѓа на иранскиот народ.

Во тоа време, со иранската нафта управуваше Англо-иранската нафтена компанија (AIOC), претходник на денешниот гигант Бритиш Петролеум (BP). Британците извлекоа огромно богатство од иранската почва, додека на иранските работници им останаа трошки, а земјата живееше во сиромаштија. Во 1951 година, Мосадег направи потег што ќе ја запечати неговата судбина: ја национализираше иранската нафтена индустрија.

Лондон беше бесен. По неуспешните ембарга и закани, Британците се свртеа кон своите сојузници во Вашингтон. Иако администрацијата на Хари Труман на почетокот се двоумеше, работите се променија со доаѓањето на Двајт Ајзенхауер во Белата куќа. Со прикажувањето на Мосадег како потенцијален симпатизер на комунистите (омилен изговор на Студената војна), Вашингтон даде зелено светло за акција.

Силите што го соборија Мосадег

Во август 1953 година, американската разузнавачка агенција ЦИА, во соработка со британската МИ6, ја започна озлогласената операција Ајакс. Со поткупување на новинари, плаќање на улични банди за да предизвикаат хаос и корумпирање на воени офицери, ЦИА успеа да ја собори демократски избраната влада. Мосадег беше уапсен и ставен во домашен притвор до крајот на животот, а шахот Мохамед Реза Пахлави беше вратен на власт како апсолутист.

Овој момент е „првобитниот грев“ на американско-иранските односи. Соединетите Американски Држави, земја која се претстави на светот како светилник на демократијата, ладнокрвно ја задави новородената демократија на Иран, единствено заради корпоративниот профит и геополитичката контрола. Иранскиот народ никогаш не го заборави тоа.

Златното доба и најголемата историска иронија: Како Америка ја започна иранската нуклеарна програма

По соборувањето на демократски избраниот премиер Мосадег во 1953 година, следеше период кој во Вашингтон се сметаше за „златно доба“ на американско-иранските односи. Шахот Мохамед Реза Пахлави, свесен дека својата круна ѝ ја должи на ЦИА, широко ја отвори вратата за американскиот капитал, военото и политичкото влијание. Преку ноќ, Иран стана најважниот сојузник на САД на Блискиот Исток, „полицаецот од Заливот“ задолжен за заштита на западните интереси и блокирање на советското влијание.

Во годините што следеа, односите беа, од перспектива на американската администрација, беспрекорни. Воената и економската соработка цветаа. Шахот ги користеше нафтените долари за да купи најсовремено американско оружје во незамисливи количини (Иран беше единствената земја на која САД ѝ ги продаваа своите тогаш најнапредни борбени авиони Ф-14 Томкет), додека американските корпорации добиваа најпрофитабилни договори за модернизација на инфраструктурата на Иран.

Сепак, најголемата и најмрачната историска иронија од овој период лежи во она за што двете земји војуваат денес: нуклеарната програма на Иран.

Реза Пахлави ја надгледува испораката на првите американски авиони Ф-14 на Иран

Нуклеарната програма за која Западот денес воведува драконски санкции врз Иран не започнала во тајни подземни бункери под команда на ајатолаховите. Таа била директно иницирана, финансирана и технолошки опремена од Вашингтон. Како дел од американската програма „Атоми за мир“ (Atoms for Peace) иницирана од претседателот Двајт Ајзенхауер, САД потпишаа договор за цивилна нуклеарна енергија со Иран во 1957 година.

Десет години подоцна, во 1967 година, САД го испорачаа првиот нуклеарен реактор од 5 мегавати (Техерански истражувачки реактор, TRR) во Техеран. Шокантен факт за денешни услови е дека Америка потоа го снабди Иран со високо збогатен ураниум (соодветно за оружје) потребен за негово лансирање. Американските универзитети, како што е престижниот МИТ, со години се задолжени за едукација и обука на првата генерација ирански нуклеарни физичари и инженери. Со сесрдна поддршка од американски, француски и германски компании, Шах планираше да изгради дури 23 нуклеарни централи до крајот на 70-тите години.

За Вашингтон тогаш, апсолутно немаше страв од „нуклеарен Иран“, напротив, тие го градеа. Оваа историска епизода совршено ја илустрира суштината на проблемот: за Соединетите Американски Држави, проблемот никогаш не беше самата нуклеарна технологија на Иран, неговата моќ или способност да збогатува ураниум. Проблемот е исклучиво прашањето кој управува со оваа технологија и дали владата во Техеран добива наредби од Вашингтон. Додека Иран беше американска предградие, нуклеарните реактори беа третирани како „подароци на пријателство“.

Добата на шахот: Американскиот диктатор и теророт на САВАК

По државниот удар во 1953 година, шахот Пахлави владееше со Иран повеќе од две децении со целосна политичка, финансиска и воена поддршка од Вашингтон. За Америка, шахот беше идеален сојузник: сигурен чувар на нафтените полиња, купувач на американско оружје вредно милијарди долари и бедем против советското влијание на Блискиот Исток.

Но, за иранскиот народ, владеењето на Шахот беше кошмар. За да ја одржи апсолутната власт, Шахот, со директна помош на ЦИА и израелскиот Мосад, ја основа озлогласената тајна полиција САВАК. САВАК стана синоним за бруталност. Илјадници политички дисиденти, студенти, левичари и верски водачи беа уапсени, мачени со најстрашни методи и убиени.

Додека американските претседатели во Белата куќа наздравуваа со Шахот, нарекувајќи го Иран „остров на стабилност“, гневот тлееше под површината. Економската нееднаквост растеше; елитата блиска до дворот се збогатуваше од нафта, додека мнозинството од населението живееше во сиромаштија. Во очите на просечниот Иранец, Соединетите Американски Држави не беа симбол на слободата, туку главен спонзор на диктаторот кој ги угнетуваше. Вестернизацијата што ја наметна Шахот се сметаше за насилен културен империјализам, а не за природен напредок.

Опсада на амбасадата: Рационален страв или тероризам?

Кога Исламската револуција конечно го собори режимот на Шах во 1979 година, децениската насобрана антиамериканска фрустрација експлодираше. Иако револуцијата започна како широка коалиција од студенти, комунисти, либерали и исламисти, ајатолахот Рухолах Хомеини, благодарение на својата организација и харизма, ја презеде контролата и воспостави теократски систем на владеење.

Клучниот момент што го зацементираше американско-иранското непријателство беше заложничката криза, кога иранските студенти упаднаа во американската амбасада во Техеран и зедоа 52 американски дипломати како заложници, држејќи ги 444 дена. Западните медиуми со право го осудија ова како кршење на меѓународното право, но ретко објаснуваа зошто се случило.

Нападот врз амбасадата не беше чин на случајна религиозна лудост. Се случи веднаш откако САД му дозволија на соборениот шах да дојде во Америка на лекување. За Иранците, ова беше дежа ву. Тие се сетија на 1953 година, кога и шахот избега, а американската амбасада служеше како штаб од кој ЦИА го организираше неговото враќање на власт. Заземањето на амбасадата, од гледна точка на револуционерите, беше превентивен удар за да се спречи уште еден американски државен удар. За нив, амбасадата не беше дипломатско претставништво, туку „гнездо на шпиони“.

Крвавите осумдесетти: Поддршка за Садам и соборување на цивилен авион

Ако 1953 година создаде недоверба, настаните од 1980-тите создадоа чиста омраза. Кога ирачкиот диктатор Садам Хусеин го нападна Иран во 1980 година, започнувајќи една од најкрвавите војни на 20 век, Соединетите Американски Држави, водени од принципот „непријателот на мојот непријател е мој пријател“, застанаа на страната на Ирак.

Вашингтон му испрати на Садам разузнавачки информации, економска помош, па дури и го олесни стекнувањето материјали за оружје за масовно уништување. САД знаеја дека Садам користи хемиско оружје (воени отрови како што се сенф гас и сарин) против иранските војници и цивили, но решија да се откажат. За Иранците, гледањето како западниот свет зборува за човекови права, а воедно поддржува диктатор кој ги труел со гас, беше врв на лицемерие што никогаш не му го простиле.

Војната меѓу Ирак и Иран потсетуваше на Првата светска војна со своите ужаси.

Како сол на раната, тој дојде на 3 јули 1988 година. Американскиот воен брод „УСС Винсенс“, патролирајќи во иранските територијални води, испали ракети и го собори летот 655 на „Иран Ер“, цивилен патнички авион што леташе на редовна рута до Дубаи. Сите 290 патници и членови на екипажот загинаа, вклучувајќи 66 деца. Соединетите Американски Држави никогаш не издадоа формално извинување за овој масакр, а капетанот на крстосувачот подоцна беше дури и одликуван „за исклучително однесување“. Во иранската колективна свест, ова беше јасен доказ дека на Америка не ѝ е грижа за животите на Иранците.

Уништени можности и синдромот „Оска на злото“

По нападите од 11 септември 2001 година, се чинеше дека има зрак надеж за помирување. Иран (кој претходно се бореше против Ал Каеда и Талибанците од свои идеолошки и геополитички причини) всушност тајно соработуваше со САД, обезбедувајќи им клучни разузнавачки информации за инвазија на Авганистан и соборување на талибанскиот режим. Тоа беше редок прагматичен сојуз.

Како реагираше Вашингтон? Во својот говор на почетокот на 2002 година, претседателот Џорџ В. Буш го класифицираше Иран во „Оската на злото“, заедно со Ирак и Северна Кореја. Овој потег целосно ја шокираше и понижи реформистичката влада во Техеран, која се залагаше за детанта со Западот. Говорот на Буш им даде крилја на тврдокорните во Иран, кои можеа да им кажат на граѓаните: „Ете, гледате. На Американците не може да им се верува. Дури и кога им помагаме, тие ни се закануваат со уништување“.

Оваа лекција за американската непредвидливост и ароганција беше потврдена повторно во 2018 година. По години макотрпни преговори, Иран и светските сили го потпишаа нуклеарниот договор (JCPOA) во 2015 година. Иран се согласи на драстични ограничувања на својата нуклеарна програма во замена за укинување на санкциите. Светската агенција за атомска енергија (МААЕ) постојано потврдува дека Иран строго се придржува до договорот.

Сепак, со доаѓањето на Доналд Трамп, САД еднострано се повлекуваат од договорот и воведуваат најтешки санкции во историјата, со намера целосно да ја уништат иранската економија. За иранската политика, ова беше конечен доказ дека договорот со Америка не вреди ниту хартијата на која е потпишан и дека вистинската цел на Вашингтон не е контрола на нуклеарното оружје, туку само промена на режимот и враќање на хегемонијата на Блискиот Исток.

Непријателството меѓу Иран и САД не е конфликт меѓу исламот и христијанството, ниту конфликт меѓу диктатурата и „слободниот свет“. Тоа е школски пример за реакција на агресивна надворешна политика. Кога ќе ја соборите демократијата на суверена нација, ќе поставите диктатор, ќе ги вооружите нејзините непријатели и постојано ќе ѝ се заканува со економско и воено уништување, логично е да создадете заколнат непријател.

Ова повторно беше демонстрирано со последниот американско-израелски напад врз Иран, кој сигурно дополнително го хомогенизираше иранскиот народ во неговиот отпор и отстапување кон Вашингтон.

За да се разбере Иран, мора да се разбере нивната перспектива за земја опкружена со американски воени бази, под постојана закана од напади и санкции. Додека овој историски контекст на американскиот интервенционизам се игнорира и се оправдува со клишеа за тоа како „тие ја мразат нашата слобода“, мирот меѓу Вашингтон и Техеран ќе остане само илузија.

