Зошто капка урина понекогаш е поважна од епрувета со крв? Еве како се прави тоа и што открива анализата на седиментот

Иако анализата на урината често се смета за рутинска проверка, нејзиниот клучен дел, испитувањето на седиментот, е увид во состојбата на бубрезите и целиот уринарен систем.

За разлика од хемиската анализа со помош на тест за урина со кој се мери присуството на супстанции како што се протеини, шеќер или крв, микроскопското испитување открива она што е невидливо за окото, клеточни елементи и структури чие присуство може да биде клучен показател во дијагнозата.

Постапката е едноставна, примерокот од урина се центрифугира за да се одвои течноста од цврстите честички, а добиениот талог или седимент потоа се анализира детално под микроскоп.

Токму во овој седимент се кријат одговорите што можат да спасат животи, бидејќи во него можете да најдете црвени и бели крвни зрнца, различни видови епителни клетки, бактерии, кристали и, најважно, таканаречени цилиндри.

Дијагностичка моќ

Дијагностичката моќ на седиментот лежи во неговата способност да ги разјасни и потврди наодите добиени со тест лентата, но исто така и да укаже на проблеми што хемиската анализа воопшто не може да ги открие. На пример, ако лентата покаже присуство на крв во урината , само микроскоп ќе открие дали станува збор за вистински црвени крвни зрнца (еритроцити), што укажува на крварење некаде во системот, или за слободен хемоглобин или миоглобин, што може да биде знак на мускулно распаѓање или хемолиза.

Покрај тоа, појавата на самите еритроцити му дава на лекарот клучни информации за потеклото на крварењето. Наоѓањето на таканаречени изоморфни, или нормално обликувани еритроцити укажува на проблем во долниот уринарен тракт, како што е инфекција, камен во мочниот меур или тумор. Од друга страна, појавата на дисморфни, деформирани еритроцити е јасен знак дека крвта поминала низ бубрежните филтри (гломерули) и дека причината за болеста лежи во самите бубрези.

Промените во урината често им претходат на промените во крвта

Она што го прави тестот за седимент неопходна алатка е фактот што промените во урината често им претходат на промените во крвта. Бубрезите имаат голема резерва, а крвните индикатори како што е креатининот ќе почнат да растат дури кога ќе се изгубат околу 50 проценти од нивната функција.

Сепак, седиментот во урината може да сигнализира опасност многу порано. Ова јасно го покажуваат случаите од клиничката пракса, каде што наоди како што се бубрежни епителни клетки и клеточни отпадоци во урината укажуваат на акутно оштетување на тубуларните бубрези неколку дена пред нивото на креатинин во крвта алармантно да се зголеми.

Во такви ситуации, раното препознавање на проблемот овозможува навремено лекување и спречува трајно оштетување на бубрезите или потреба од дијализа.

Разликата помеѓу инфекција на уринарниот тракт и контаминиран примерок

Еден од најспецифичните наоди во седиментот на урина се цилиндрите. Тоа се протеински цилиндри кои се формираат исклучиво во бубрежните тубули и затоа се директен доказ за болест која го зафаќа самиот бубрег . Нивниот состав точно открива за каков процес станува збор.

На пример, цилиндрите на еритроцитите, кои содржат црвени крвни клетки, се речиси сигурен знак за гломерулонефритис, воспалително заболување на бубрежните филтри . Цилиндрите на леукоцитите укажуваат на воспаление на бубрезите (пиелонефритис), додека восочните цилиндри се знак за тешка, хронична бубрежна болест. Поради нивната кршливост, цилиндрите брзо се распаѓаат, поради што е клучно да се анализира свеж примерок од урина, по можност во рок од два часа од собирањето.

Дополнително, микроскопското испитување може да направи разлика помеѓу вистинска инфекција на уринарниот тракт и контаминиран примерок. Голем број на сквамозни епителни клетки во урината е знак дека примерокот не е правилно собран и е контаминиран со клетки на кожата.

Анализата на таков примерок може да доведе до лажно позитивни резултати за бактерии и непотребно препишување антибиотици , што создава дополнителни трошоци и придонесува за развој на отпорност на лекови.

Затоа, испитувањето на седиментот на урина е едноставен, ефтин и исклучително корисен дијагностички тест кој дава клучни информации за здравјето на бубрезите и уринарниот тракт, кои не можат да се добијат со ниту еден друг рутински преглед.

