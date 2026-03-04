0 SHARES Сподели Твитни

Вообичаено искуство за многу сопственици на кучиња е тоа што нивните миленици често ги пречекуваат на вратата, како да го очекуваат своето враќање дома.

Експертите за однесување на животните изјавиле дека кучињата не се зависни само од звук, туку се и чувствителни на рутински и помали сигнали од околината.

„Кучињата се мајстори во забележувањето на мали промени во нивната околина. Тие следат шеми, а вашето враќање дома е еден од најпредвидливите настани во нивниот ден“, рече експертот за однесување на кучиња Крис Макстед.

Кучињата развиваат очекувања врз основа на рутини поврзани со времето, шеми на звуци во вашата околина, варијации во осветлувањето и движењето.

„Ако обично се враќате во 18 часот, вашето куче почнува да поврзува одредени сигнали од околината со тој настан. Со текот на времето, ова натрупување станува дел од навиката“, тврди Макстед.

Тој објаснува дека кучињата формираат силни врски со своите сопственици, но ова однесување е претежно прашање на рутина и научена поврзаност, бидејќи сопствениците несвесно ги обучиле своите кучиња да го очекуваат нивното пристигнување. Дополнително, конзистентните распореди го зголемуваат исчекувањето.

„Кога се менуваат шемите, кучињата може да изгледаат збунето или вознемирено бидејќи нивните очекувања се нарушени. Влезната врата е често место со висока енергија во повеќето домови, бидејќи таму започнуваат прошетките и сопствениците си заминуваат и се враќаат. Кучињата брзо учат дека таму се случуваат важни настани“, рече тој.

The post Зошто кучињата ги поздравуваат своите сопственици на влезната врата? appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: