Зошто лукот е една од најздравите намирници

Лукот е неверојатно здрава храна. Може да го намали крвниот притисок, холестеролот, да заштити од вируси и многу повеќе. Ова се само неколку од причините зошто треба да го јадете почесто.

Богат е со витамини Ц и Б6, како и манган и селен – минерали во трагови кои му се потребни на нашето тело за мноштво витални функции, вклучувајќи одржување на цврстината на коските, создавање колаген, одржување на здравјето на тироидната жлезда и зајакнување на имунолошкиот систем.

Она што навистина го прави лукот „суперхрана“ е алицинот, соединение богато со сулфур кое е одговорно за неговите бројни придобивки, како и за неговиот препознатлив мирис.

Алекса Мулан изјави за „Дејли меил“ дека алицинот има антимикробни, антиоксидантни и антиинфламаторни својства.

„Утврдено е дека ја поддржува имунолошката функција поради неговата ефикасност во борбата против бактериите (вклучувајќи ги и соевите отпорни на лекови), вирусите, габите и паразитите. Исто така, може да го поддржи кардиоваскуларното здравје. Студиите открија умерени подобрувања во крвниот притисок и нивото на холестерол со консумирање лук. Соединенијата богати со сулфур, исто така, ја поддржуваат детоксикацијата на црниот дроб“, рече таа.

Лукот се одгледува и јаде речиси 6.000 години. Потекнува од Централна Азија. Оттаму се проширил на Блискиот Исток, потоа на Медитеранот, а потоа и во остатокот од светот.

