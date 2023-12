Зошто луѓето се снимаат за време на секс? Ова е причината и има важен совет што мора да го знаете

0 SHARES Сподели Твитни

Во време кога мобилниот телефон со камера е како продолжување на раката и фотографираме се: оброци, модни комбинации, секој момент од животот, не е чудно што сакаме да овековечиме поинтимен момент, нели?

„Зошто снимаше секс?“, ја праша Кортни својата сестра Ким Кардашијан во 2007 година, на првата епизода од реалното шоу „Keeping Up with the Kardashians“.

Ова прашање им беше поставено на многу познати личности кои се нашле во слични скандали, а одговорот на Ким беше прилично едноставен:

„Затоа што бев „напалена“ и така сакав“.

Како што Каролен Маркантонио, социјален работник и сексуален терапевт од Бруклин, еднаш му објасни на Најлон , „луѓето прават секс снимки од различни причини“.

„Некои снимки се приватни и само неколку ги гледаат, додека други сакаат да ги споделуваат своите видеа. Зависи од тоа што прават луѓето што се снимаат“, вели таа.

Според Анабел Најт, експерт за односи и секс во онлајн продавницата за играчки за возрасни Lovehoney , многу е едноставно да се објасни зошто луѓето се опседнати со снимањето на себе.

„Се повеќе луѓе се снимаат себеси за време на секс со нивните партнери затоа што тоа е забавно“, смета таа.

„Ајде да се разбереме, целиот наш живот е снимен од паметните телефони, па зошто да немаме секс? Многу парови се „активираат“ со гледање на видеата, па повторно имаат секс“.

Порталот Illicit Encounters , кој се занимава со приклучување на прељубници, еднаш спроведе истражување во кое беше откриено дека третина од паровите се снимале себеси за време на секс. Три четвртини од учесниците во истражувањето признаваат дека го користеле телефонот за да го подобрат својот сексуален живот, било со фотографирање или гледање еротски филмови, било свои или професионални.

Дали сакате да снимате интимни врски? Предупредување што мора да го сфатите сериозно

Сепак, Анабел Најт советува дека не треба да се обидувате да ја снимате врската со нов партнер.

„Не е добра идеја да го земете фотоапаратот со нов партнер или некој на кој немате целосна доверба“, истакнува таа.

„Кој знае каде може да заврши снимката… Само не знаете со кого би можел да ја сподели“.

Иако секојдневно сме изложени на сексуалност, голотија и алузии на интимни врски, стигмата и чувството на срам што го придружуваат сексот сè уште постои, па снимањето понекогаш се смета за изопачено, па дури и девијантно. Меѓутоа, луѓето кои практикуваат вакво снимање на интимниот чин велат дека единствениот срам што го чувствуваат по исклучувањето на камерата е што не изгледаат толку добро како што би сакале.

„Живееме во секс-негативна култура“, вели Маркантониова. – Тоа е култура која осудува одредени сексуални чинови и искуства, како што е мастурбацијата.

Пронајдете не на следниве мрежи: