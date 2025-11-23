Зошто мажите често избегнуваат да ги држат партнерките за раце

0 SHARES Сподели Твитни

Држењето на раката на партнерот не е само гест, туку порака дека сте заедно и дека не сте тајна. Кога вашиот маж упорно го избегнува тоа, како што тврдат експертите, важно е да се запрашате што крие.

Некои мажи не се љубители на јавно искажување емоции, но избегнувањето на држење за раце честопати носи подлабока порака отколку што изгледа.

Ако се обидете да го држите партнерот за рака, а тој ја прифаќа само кога сте сами, тоа е знак што не треба да го игнорирате.

Ова однесување често укажува дека можеби не е горд на вашата врска или дека не сака другите да знаат дека сте заедно. Во пракса, мажот се обидува да им испрати порака на оние околу него дека врската не е нешто што сака јавно да го покаже.

Држењето за раце не е само гест, а ова однесување често е придружено со други дејства, како на пример мажот избегнува да ве запознае со своите пријатели и семејство. Ако сте невидливи во неговиот свет, тоа е јасен знак дека тој не ве гледа како важен дел од својот живот.

Дополнително, ако вашиот партнер зборува за вас нејасно, тоа ја омаловажува вашата врска и покажува дека избегнува да ја дефинира врската. Избегнувањето физичка интимност, исто така, покажува дека на вашиот партнер не му е удобно да ве прикажува како девојка.

Ако вашиот партнер не ве вклучува во важни настани, патувања или собири, тој вели дека не ве гледа долгорочно со него. Исто така, емоционалната недостапност, а истовремено уживањето во вниманието и придобивките од врската, е рецепт за емоционална болка. Кога овие постапки се повторуваат, тие укажуваат дека вашиот партнер не стои цврсто зад вашата врска или го крие својот статус.

