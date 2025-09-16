Зошто мачките понекогаш не реагираат кога сопственикот ги повикува

0 SHARES Сподели Твитни

Иако многу луѓе сакаат да имаат можност да си играат со своите мачки кога сакаат, овие домашни миленици честопати претпочитаат да го поминуваат времето сами – без разлика дали се кријат во нивното омилено скривалиште или гледаат низ прозорецот и игнорираат сè околу нив.

Но, ако некогаш сте ја повикале вашата мачка во едно од тие времиња, очекувајќи таа да ве забележи, а таа дури и не се помрднала, не грижете се. Експертот за однесување на мачки, Џексон Галакси, ја сподели причината зошто се случува ова.

„Вашата мачка седи преку собата, ја гледате и ја викате по име и ништо не се случува. Повредени сте и се прашувате: „Дали вашата мачка воопшто го препознава мојот глас?“ Па, постои студија од 2013 година на Универзитетот во Токио која го испитуваше токму ова прашање, а одговорот беше да. Но, еве го интересниот дел. Само 10 проценти од оние мачки кои го препознале гласот на својот сопственик одлучиле да направат нешто во врска со тоа, како да ја мрднат опашката, да мјаукаат или на друг начин да комуницираат“, рече експертот.

Во студијата, мачките биле повикувани од нивните сопственици и од гласовите на странци за да се види дали ќе одговорат. Мачките знаеле како се викаат бидејќи покажувале знаци на слушање – како што се мрдање на ушите и разгледување наоколу.

Сепак, и покрај тоа што ги слушнале нивните имиња, студијата открила дека мачките брзо го изгубиле интересот за слушање и едноставно продолжиле со она што го правеле. Исто така, покажала дека мачките покажувале поголем интерес кога нивниот сопственик ги викал, отколку кога гласот на странец.

Иако покажувале јасни знаци дека препознаваат дека се викаат, мачките не се поместиле ниту дошле до местото од каде што било викано името – па затоа е веројатно дека едноставно ве игнорирале кога сте ги повикале.

