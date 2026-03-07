Зошто мачките спијат долго време: Некои од нив одмараат до 20 часа на ден

0 SHARES Сподели Твитни

Мачките спијат во просек околу 15 часа на ден, а некои и до 20 часа, што е поврзано со нивниот природен ловечки инстинкт и потребата да ја надополнат својата енергија. Нивните навики за спиење се под влијание на возраста, здравјето, темпераментот и околината.

Мачките се природно најактивни во самрак и зори, бидејќи ловниот инстинкт е вграден во нивната ДНК. Нивните очи се прилагодени на послаба светлина, па во овие услови тие јасно ги регистрираат движењата на својот плен. Поради оваа причина, дури и домашните мачки честопати избираат да играат и трчаат во текот на овие периоди, според британската хуманитарна организација „Народен диспанзер за болни животни“ .

За време на ловот, како што се трчање, прикрадување и скокање, мачките трошат многу енергија. По активен период, им треба многу сон за да ја вратат силата и да заштедат енергија за следниот „лов“. Затоа, спиењето е клучен дел од нивното секојдневно функционирање.

Во просек, мачките спијат околу 15 часа на ден, додека некои можат да спијат и до 20 часа на ден. Тие не спијат во еден долг период, туку во неколку кратки дремки. Моделите на спиење варираат од една мачка до друга и зависат од неколку фактори.

Возраста има значително влијание врз тоа колку мачката спие. Мачињата и постарите мачки имаат тенденција да спијат повеќе од возрасните мачки, спијат во просек речиси 20 часа на ден. Физичкото здравје исто така игра улога: мачка која е болна или повредена може да спие повеќе од целосно здраво животно.

Количината на спиење е исто така под влијание на менталната состојба. Ако мачката нема ментална стимулација, таа често ќе спие од досада. Временските и временските услови имаат свој ефект: за време на постудено време, мачките имаат тенденција да изберат дополнителен одмор наместо да истражуваат надвор. Индивидуалниот темперамент е уште еден фактор, бидејќи некои мачки се порелаксирани и склони кон долги периоди на одмор, додека други се поактивни.

Исто така, постои разлика помеѓу мачките што живеат на отворено и мачките што живеат на отворено. Мачките што поминуваат време на отворено имаат тенденција да спијат помалку бидејќи повеќе ја истражуваат околината и поминуваат време во социјална интеракција, додека мачките што живеат на отворено имаат поголема веројатност да изберат да се одморат во безбедноста на својот дом.

Мачките спијат во две основни состојби: лесен сон, познат како не-РЕМ, и длабок сон, познат како РЕМ. Во фазата на лесен сон, мачката е во состојба на будност и останува свесна за околината. Нејзините сетила сè уште работат, а најмалиот звук може да ја разбуди. Некои мачки имаат едно око полуотворено или спијат во исправена положба за да можат брзо да реагираат во секој момент. Овој лесен сон често трае помеѓу 15 и 30 минути пред да се префрлат во подлабок сон.

За време на длабокиот сон, мачките потешко се будат. Тие обично се свиткуваат или лежат на безбедно место, обично сами, за целосно да се релаксираат. Нивните тела се целосно опуштени, а повремените грчеви или ненадејни движења може да укажуваат на сон. Тие поминуваат околу една четвртина од вкупното време на спиење во најдлабоката фаза од спиењето.

Сонот е подеднакво важен за мачките колку што е важен и за луѓето. Ако мачката изгледа нервозно, раздразливо или збунето, ова може да биде знак дека не спие доволно. Хроничниот недостаток на сон може да доведе до поголем ризик од физички заболувања поради дополнителен стрес врз телото. Сопствениците треба да обезбедат тивко и удобно место за одмор, по можност во покачена положба, бидејќи мачките се чувствуваат побезбедно над земјата. Меките ќебиња на полица или на прозорец можат да бидат идеално решение.

Ако мачката изгледа дека спие премногу, причината може да биде досада. За да остане физички, емоционално и ментално здрава, важно е мачката да има доволно игра и вежбање во текот на денот. Гребечкиот столб ѝ овозможува да изрази природно гребење, додека топките и играчките од стапчиња одобрени од ветеринар поттикнуваат скокање и бркање. Интензивната игра навечер може да помогне во согорувањето на вишокот енергија, особено ако вообичаено ги буди сопствениците рано наутро.

Меѓутоа, ако вашата мачка е постојано летаргична, одбивајќи нормални активности како што се галење, хранење или играње, треба да се консултирате со вашиот ветеринар. Ненадејна промена во режимот на спиење или прекумерно дремење може да укажува на основен здравствен проблем, па затоа е неопходен стручен преглед.

