Зошто медитеранската исхрана станува симбол на здрав и избалансиран живот

Медитеранската исхрана со години го привлекува вниманието на нутриционистите и ентузијастите за здрав начин на живот низ целиот свет.

Инспирирана од традиционалните менија на земји како Грција, Италија и Шпанија, оваа диета се базира на свежи, сезонски состојки, маслиново масло, риба, зеленчук, овошје и интегрални житарки.

Токму оваа едноставна, но избалансирана комбинација на храна ја прави една од најздравите навики во исхраната во светот.

Според „Здравје“, медитеранската исхрана се фокусира на храна како што се:

Зеленчук: зелен лиснат зеленчук, тиквички, тиква, аспарагус

Овошје: јаболка, бобинки, цитрусни овошја, смокви

Житни култури: просо, јачмен, хељда

Мешунки: леќа, наут, бел грав

Јаткасти плодови и семки: бадеми, семки од тиква, ф’стаци, ореви

Морска храна и живина: риба, школки, ракчиња, пилешки гради

Билки и зачини: рузмарин, босилек, црн пипер, лук, цимет

Маслиновото масло е примарен извор на масти во медитеранската исхрана бидејќи се произведува и е широко достапно во многу медитерански региони.

Други прехранбени производи, како што се млечните производи, месото и јајцата, како и црвеното вино, се консумираат умерено.

Храна за ограничување

Нема храна што е целосно забранета при следење на медитеранската диета, бидејќи тоа е повеќе начин на исхрана отколку пропишана диета.

Дополнително, бидејќи медитеранската исхрана се базира на традиционални навики во исхраната кои се фокусираат на цела, хранлива храна, најдобро е да се ограничат следниве намирници:

Ултра-преработена храна: слатки, брза храна и други ултра-преработени закуски

Преработено месо: сланина, месни производи за ручек, хот-догови

Додаден шеќер и шеќерна храна: газирани пијалоци, енергетски пијалоци, колачи

Рафинирани зрна

Предности на медитеранската исхрана

Медитеранската исхрана е богата со антиинфламаторни и антиоксидантни соединенија.

Децении научни истражувања ја поврзуваат медитеранската исхрана со здравствени придобивки, вклучувајќи пониски стапки на хронични заболувања и помала телесна тежина.

Го подобрува здравјето на срцето

Медитеранската исхрана може да го заштити и подобри здравјето на срцето и да го намали ризикот од срцеви заболувања преку неколку механизми.

Храната што е омилена во медитеранската исхрана, како што се маслиновото масло, овошјето и зеленчукот, помага во намалувањето на атеросклерозата, медицински термин за таложење на масни наслаги (плака) во артериите.

Заштитните соединенија како што се полифенолните антиоксиданси што се наоѓаат во маслиновото масло и другите намирници од медитеранската исхрана помагаат во намалувањето на оксидативниот стрес и воспалението, кои играат клучна улога во развојот на атеросклероза.

Следењето на оваа диета може да помогне и во подобрување на факторите на ризик од срцеви заболувања, како што се нискиот HDL холестерол и високиот крвен притисок, како и во намалување на ризикот од коронарна срцева болест и целокупни кардиоваскуларни заболувања.

Може да го подобри здравјето на мозокот

Луѓето кои следат медитеранска исхрана имаат пониски стапки на когнитивен пад поврзан со возраста, подобра меморија и помал ризик од невродегенеративни заболувања како Алцхајмерова болест.

Медитеранската исхрана може да го зголеми обемот на сивата материја во мозокот, што доведува до помало когнитивно опаѓање. Исто така, може да го намали акумулацијата на амилоидни плаки, протеински наслаги вклучени во појавата и прогресијата на Алцхајмеровата болест.

Се смета дека заштитните соединенија што се наоѓаат во медитеранската исхрана го штитат мозокот од оштетување предизвикано од оксидативен стрес и воспаление.

Може да го намали ризикот од мозочен удар

Медитеранската исхрана може да го подобри здравјето на крвните садови и да промовира здрав проток на крв, што може да заштити од мозочен удар.

Исхемичните мозочни удари се јавуваат кога е нарушен протокот на крв во мозокот. Хеморагичните мозочни удари се јавуваат кога ќе пукне крвен сад и ќе се искрвари во мозокот.

Придржувањето кон медитеранската исхрана е поврзано со помал ризик од исхемични и хеморагични мозочни удари.

Може да помогне во промовирањето на здрава телесна тежина

Медитеранската исхрана е богата со храна која поддржува здрава телесна тежина, вклучувајќи растителни влакна, здрави масти и протеини. Исто така, има ниска содржина на ултра-преработена храна, заситени масти и додадени шеќери.

Јадењето традиционална италијанска медитеранска исхрана може да го намали ризикот од прекумерна тежина или дебелина и да го намали ризикот од високи нивоа на маснотии на стомакот.

Медитеранската диета е помалку рестриктивна од многу популарни диети и вклучува храна што го подобрува целокупното здравје, што ја прави полесна за следење отколку традиционалните диети за слабеење.

Може да заштити од бројни болести

Медитеранската исхрана може да го намали ризикот од развој на дијабетес тип 2 и одредени видови на рак, како што се рак на дојка, дебело црево и желудник. Може да помогне во промовирањето на здрава контрола на шеќерот во крвта кај луѓе со дијабетес тип 2.

Овој диететски пристап може да заштити и од воспалително заболување на цревата, остеопороза, предвремено породување, камења во бубрезите, суво око, макуларна дегенерација и депресија.

Генерално, луѓето кои ја следат медитеранската исхрана имаат поголеми шанси да живеат подолг и поздрав живот.

Што треба да знаете

Бидејќи медитеранската исхрана е избалансиран и хранливо богат начин на исхрана кој не ограничува никаква храна, таа не е поврзана со никакви здравствени ризици.

Медитеранската исхрана може да се прилагоди на речиси сите диететски преференции, вклучувајќи веганска и вегетаријанска исхрана.

Исхраната базирана на растенија е поверојатно да биде ниска во неколку хранливи материи, како што се железо, цинк, Б12 и јод. Луѓето што следат медитеранска исхрана базирана на растенија треба внимателно да ја планираат својата исхрана и да размислат за земање додатоци во исхраната за да обезбедат соодветен внес на хранливи материи.

Конечно, иако виното е дел од многу традиционални медитерански диети, премногу алкохол, дури и црвено вино, може негативно да влијае на вашето здравје на многу начини.

