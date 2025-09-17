Зошто многу земји се повлекуваат од Евровизија 2026?

0 SHARES Сподели Твитни

Рокот за пријавување за учество на Евровизија 2026 истече вчера, а некои земји веќе објавија дека ќе се повлечат од натпреварот.

Учеството на Израел останува главна тема, поради што мислењата на земјите учеснички се поделени.

Европската радиодифузна унија (EBU) моментално се консултира со радиодифузерите за ова прашање, а одлуката за тоа дали Израел ќе се натпреварува на Евровизија 2026 следната година се очекува на состанокот на Генералното собрание во декември.

Неколку земји, вклучувајќи ги Словенија, Ирска и Холандија, рано се изјаснија и јавно го открија својот став.

Претставниците на овие земји потврдија дека ќе се повлечат од Евровизија 2026 доколку Израел учествува. Официјални лица од Исланд и Шпанија сугерираа дека евентуално би можеле да го следат примерот.

Според радиодифузерите од овие земји, заедничкото учество со Израел би било „несовесно“ за нив.

