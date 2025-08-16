Зошто многу хотели немаат соба 420 и што се „крие“ зад тој број

0 SHARES Сподели Твитни

Ако некогаш сте се запрашале зошто некои хотели немаат соби со бројот 420, одговорот нема никаква врска со суеверие, лоша среќа или „опседнати“ места.

Причината е што овој број стана препознатлив симбол на културата на канабис низ целиот свет.

Бројот 420 е толку популарен меѓу љубителите на канабис што менаџерите на хотелите мораа да смислат начини да се заштитат од два вообичаени проблеми – кражба на таблички со број на соби и користење на овие соби за пушење марихуана.

На пример, еден хотел го заменил бројот 420 со знакот „419+1“ за да ги обесхрабри и оние кои сакаат да го понесат бројот со себе како сувенир и оние кои го поврзуваат со пушење. Знаци за забрана за пушење се додадени и на вратите.

Во Колорадо, каде што марихуаната е легална, еден хотел едноставно го исцртал бројот 420 директно на вратата за да избегне постојано заменување на украдените знаци. Некои хотели целосно го отстраниле бројот, така што по собата 419, влегувате во собата 421.

Овој феномен оди подалеку од хотелските ходници. Поради честите кражби, сообраќајните власти во Колорадо и Ајдахо ја заменија ознаката од 420-та милја на автопатот со знак на кој пишува „419.99“. Во Минесота, знакот е „42x“.

Покрај бројот 420, бројот 13 често се избегнува бидејќи се смета за несреќен. Затоа многу згради немаат 13-ти кат – веднаш по 12-тиот кат следува 14-тиот. Истото важи и за собите со тој број.

Постои и познат пример од хорор класикот „The Shining“. Во романот на Стивен Кинг, дејството се одвива во собата 217, но режисерот Стенли Кубрик го променил бројот на 237 во филмската верзија, наводно на барање на менаџментот на хотелот „Тимберлајн Лоџ“ во Орегон, за гостите да не избегнуваат да престојуваат во вистинската соба 217. Од друга страна, хотелот „Стенли“, кој бил инспирација за книгата на Кинг, ја претворил својата соба 217 во туристичка атракција.

Потекло на бројот 420

Иако постојат многу теории за потеклото на овој број, повеќето од популарните приказни не се вистинити. Тоа не е полициски код за марихуана, бројот на хемиски соединенија во растението, датумот на смртта на Боб Марли или роденденот на Адолф Хитлер. Некои ја споменуваат и песната на Боб Дилан „Rainy Day Women ♯12 & 35“, бидејќи производот од 12 и 35 дава 420.

Најшироко прифатената верзија нè враќа во 1970-тите, во Сан Рафаел, Калифорнија. Група средношколци редовно се собирале во 16:20 часот пред статуата на Луј Пастер за да пушат марихуана заедно. Тие ја користеле фразата „Луј 420“ како код меѓу себе. Со текот на времето, терминот се проширил, а списанието „High Times“ – еден вид библија на културата на канабис – дополнително го популаризирало, претворајќи го 420 во глобално препознатлив код.

