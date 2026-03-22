Зошто несреќните бракови влијаат повеќе на мајките отколку на татковците

Според експертите, кога станува збор за брачен конфликт, мајчинството страда повеќе од татковството, особено во динамика каде што жената е поанксиозно прифатена, а нејзиниот сопруг е емоционално дистанциран.

Нивото на трпение на жената и нејзината способност да покаже љубов и интерес кон своите деца може да се намалат поради брачни несогласувања. Жените, исто така, носат поголем товар на грижата за децата, иако мажите сè повеќе учествуваат во родителските одговорности, жените поминуваат повеќе време грижејќи се за потребите на своите деца.

Мајките на кои им недостасува поддршка честопати тешко се поврзуваат со своето дете, што е најчесто кога се чувствуваат депресивно, стресно или изолирано. Ако жената се чувствува напуштена во врска, постои ризик таа да ја пренесе истата динамика во врската со своето дете.

Следствено, ако не се чувствува сакана и поддржана, тоа ќе ѝ отежни да им пружи љубов и поддршка на своите деца, особено ако веќе е под голем стрес од родителството и е склона кон анксиозност и депресија. Според психолозите, брачниот конфликт има подраматично влијание врз мајчинството отколку врз татковството.

Ако сопругата не се чувствува сакана, ќе ѝ биде тешко слободно да дава љубов. Потоа се чувствува целосно сама, што предизвикува паника од приврзаност. Промената може да биде трансформативна кога сопругот ќе сфати дека со повлекувањето ја влошува ситуацијата и дека гневот на неговата сопруга веројатно произлегува од чувството на осаменост.

Периодот на рано мајчинство е време кога на жените им е потребна поголема поддршка отколку што добиваат, бидејќи се чувствуваат ранливи. Во такви ситуации се препорачува партнерска терапија.

