Зошто не е препорачливо замрзнување на сирењето: На овој начин го уништувате неговиот вкус и текстура

Иако добро парче сирење е погодно за складирање и може да го задржи својот квалитет долго време во фрижидер, една грешка може да го уништи неговиот вкус и текстура.

Сепак, постојат неколку начини на кои можете да го одржите што е можно посвежо, како и едно нешто што не треба да го правите со него.

„Никогаш не замрзнувајте сирење ако планирате да го јадете. Кога го замрзнувате, влагата во сирењето се претвора во кристали од мраз што можат да ги оштетат структурите на мастите и протеините“, рече Стив Марко од компанијата за сирење Тиламук.

Ако таквото сирење се одмрзне, оштетените структури може да почнат да ослободуваат масло, што го прави посклоно кон оксидација и може да има чуден вкус.

Текстурата на замрзнато-одмрзнато сирење е исто така проблем. Марко вели дека како што чедарот старее, протеинските структури во него се опуштаат, давајќи му покремаст вкус во устата. Екстремниот студ може да го разгради и да предизвика негово разградување, правејќи го сирењето зрнесто. Колку е сирењето побогато со влага, толку повеќе ќе се измени со замрзнувањето, бидејќи има повеќе вода што може да формира кристали од мраз и да ја наруши рамнотежата.

„Потрошувачите често се плашат да купат добро сирење и веднаш да не го стават во кеса за ладење. Доколку изгледа чисто и нема мувла, сирењето во оригиналното пакување често може да трае во фрижидер до една година“, рече тој.

Исто така, постојат начини сирењето да се чува подолго. Марко препорачува да го чувате во оригиналното пакување додека не бидете подготвени да го користите и да го оставите во најстудениот, најтемниот дел од фрижидерот. Кога ќе бидете подготвени да сервирате, добра идеја е да отсечете само количината што ви е потребна со чист нож и да го вратите остатокот во фрижидер. Складирано на овој начин, остатоците од сирењето може да траат со недели.

