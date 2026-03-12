Зошто поправките на автомобили се скапи? Новите модели имаат дури 4.000 делови повеќе отколку пред 10 години

0 SHARES Сподели Твитни

Модерните автомобили станаа неверојатно сложени, а најновиот извештај од „Солера“ открива зачудувачки податоци. Просечниот автомобил од 2022 година има дури 12.757 делови, што е драстично зголемување во споредба со 2012 година кога имало „само“ 8.360.

Овој скок од над 52 проценти е директна последица од инсталирањето на нови технологии, сензори и безбедносни системи. Секој современ автомобил денес е практично „компјутер на тркала“, а тоа драстично го зголемува времето што механичарот треба да го помине под хаубата.

Поради големиот број на компоненти, поправките што некогаш беа рутински сега траат со денови. Колку повеќе делови има во еден систем, толку повеќе работа е потребна за расклопување, замена и неопходна рекалибрација на чувствителната електроника.

Браникот порано се менуваше за неколку часа, а сега?

Најдобар пример за оваа промена е замената на предниот браник , која во 2004 година бараше околу 6 часа работа. Денес, поради интегрираните радари, камери и ADAS системи за помош при возење, истата операција може да трае до 32 часа.

Главната причина за оваа долга работа е тоа што сензорите бараат прецизно прилагодување по секое отстранување. Секој пат кога се заменува браникот, целиот систем на сензори мора да помине низ ригорозни процедури за калибрација за автомобилот повторно да биде безбеден за патот.

Резервните делови поскапи за една четвртина

Покрај работните часови, драстично се зголемија и цените на самите компоненти, кои во последните четири години се зголемија за 25 проценти. Најголем раст забележаа фаровите, кои само во 2025 година поскапија за 13 проценти во споредба со минатата година.

Современите LED и Matrix LED светла не се само сијалици, туку сложени електронски модули кои чинат богатство. Слична е ситуацијата и со вратите од багажникот, кои сега често се електрични и поврзани со сензори за движење, што секое тропање на паркингот го претвора во сериозен финансиски трошок.

The post Зошто поправките на автомобили се скапи? Новите модели имаат дури 4.000 делови повеќе отколку пред 10 години appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: