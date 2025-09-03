Зошто професионалните готвачи прескокнуваат тестенини во облик на панделка? Кога ќе ја чуете причината, ниту вие повеќе нема да ги купувате

0 SHARES Сподели Твитни

Речиси секоја кујна е полна со различни форми на тестенини – шпагетите се совршени за кремасти сосови, макароните за познатите „макарони со сирење“, а има и многу други форми што го олеснуваат подготвувањето на брз оброк.

Сепак, постои една форма што многу готвачи сакаат да ја прескокнат, а тоа се тестенините во облик на панделка, познати како фарфале. На прв поглед, изгледаат симпатични и игриви, но нивната форма крие проблем што ја отежнува подготовката.

Зошто панделките се проблем?

Средиштето на тестенините, каде што се „стегнати“ за да личат на панделка, е значително подебело од збрчканите рабови. Затоа се готви нерамномерно. Кога тенките рабови се зготвени како што треба, средината е сè уште недоволно зготвена и тврда. А ако ја готвите подолго за да ја омекнете средината, рабовите стануваат препечени и кашести. Накратко, оваа форма едноставно не е практична за рамномерно готвење.

Кои форми се подобри за избор?

За кремасти и мазни сосови, шпагетите и фетучините се најдобри.

Месните сосови одлично се вклопуваат со тестенини пенне или орекиете, бидејќи сосот и малите парчиња зеленчук лесно остануваат во нивните вдлабнатини.

Кампанеле, тестенини во облик на мали ѕвончиња, изгледаат одлично во салати и им даваат посебен шарм.

Фузили и ротини се совршени за песто, бидејќи сосот се лепи за нивните заоблени рабови.

Мали форми како орзо, пастина или фрегола се идеални за супи.

Изборот на тестенини денес е навистина огромен, а нови и интересни форми постојано се појавуваат на полиците.

Можеби е време да ги оставите слатките, но непрактични машнички само за декорација, а во кујната да посегнете по форми кои се готват рамномерно и му даваат најдобар вкус на јадењето, пишува Кујна.

Пронајдете не на следниве мрежи: