Зошто Рокфелер имал морничавo ЦРВЕНИ очи?

ДЕЈВИД Рокфелер е легендарна личност која најмногу се памети по неговите бројни контроверзии, интриги и – црвени очи. Тој стана познат не само како бизнисмен, туку и како дипломат и филантроп. Рокфелер беше советник на речиси секој американски претседател, почнувајќи од Ајзенхауер.

Тој се сретнал и со Хрушчов, Кастро и Садам Хусеин како неофицијален претставник на САД. Покрај тоа, Рокфелер имал рекорден број трансплантации на срце во историјата – седум.

По бројни обиди да му го продолжат животот до максимум, тој почина на 102-годишна возраст во сон, опкружен со своето семејство, а претставникот за односи со јавноста на познатото семејство, Фрејзер Сетел, потоа ја откри точната причина за смртта:

Причината беше конгестивна срцева слабост – кратко одговори тој за медиумите.

Новинарот Дејв Дерби ги опиша очите на Рокфелер за време на еден од нивните состаноци во Даблин, во ресторанот на хотелот „Фор Сизонс“.

Тоа е поглед што ти ја лади крвта. Чувствуваш зло во него, многу зло. Дури и кога помина покрај нас, на половина метар од местото каде што седевме. Кога го видов, кога го видов тоа лице, се наежив. Умееше да создаде таква атмосфера околу себе. И кога го погледнав додека седеше на масата, ја видов студенилото во неговите очи. Беа како мртви очи – напиша Дерби пред седум години.

Дејвид Рокфелер, не само поради неговото богатство и влијание, туку и поради неговите постапки и зборови, честопати бил предмет на теоретичарите на заговор. Се вели дека ликот на г-дин Бернс од „Симпсонови“ е базиран на него.

Нема официјални докази или медицински извештај што потврдуваат дека Дејвид Рокфелер имал трајно црвени очи или дека тоа било знак на некоја специфична болест. Сепак, теориите на заговор и шпекулациите честопати го користат неговиот изглед – вклучувајќи ги и повремените црвени очи на фотографиите – како основа за разни фантастични тврдења кои не се засновани на факти.

Кај постарите лица, капиларите во очите стануваат повидливи, па затоа очите може да изгледаат поцрвени, особено кога се уморни, изложени на блицови од фотоапаратот, суви очи или иритација.

На многу фотографии, црвените очи се резултат на блицот што се одбива од зениците, што е вообичаен визуелен ефект во фотографијата.

На интернет кружат апсурдни приказни дека неговите очи биле црвени поради „вампирски гени“, „тајни експерименти“, „вештачко подмладување“ и слично. Ова се неосновани теории кои не се засноваат на вистински докази.

