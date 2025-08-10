Зошто САД нема да го уапсат Путин следната недела и покрај тоа што се соочува со потерница?

0 SHARES Сподели Твитни

Кога рускиот претседател Владимир Путин следната недела ќе отпатува во Алјаска за да се сретне со американскиот претседател Доналд Трамп, тој ќе може да го стори тоа со доверба дека нема да биде уапсен.Ова е затоа што, иако Путин е предмет на потерница од Меѓународниот кривичен суд (МКС) издадена во 2023 година, ниту Русија ниту САД не се потписнички на Римскиот статут, со кој беше создаден судот во 2002 година.МСП го обвини рускиот лидер дека е „одговорен за военото злосторство на нелегално депортирање деца“ од окупираните области на Украина во Русија.Кремљ ги окарактеризира постапките на судот како „грди и неприфатливи“, пишува CNN .Путин беше внимателен со своите патни планови откако беше издадена потерницата.Во 2023 година, тој одби покана за самит во Јужна Африка.Но, една година подоцна, тој стигна до Кина и Северна Кореја, а ниту едно од нив не е потпишано на суд.Инаку, МСП се потпира на членовите за апсење и екстрадиција на осомничените во Хаг, каде што се наоѓа неговото седиште.

