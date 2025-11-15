Зошто секогаш ви е ладно? Вистинската причина ќе ве изненади

0 SHARES Сподели Твитни

Зошто некои луѓе постојано чувствуваат студ без очигледна причина? Чувството на студ постојано може да биде знак за медицинска состојба.

Еве 5 можни причини, а вистинската причина може да ве шокира.

Некои луѓе постојано чувствуваат студ без очигледна причина. Сепак, чувството на студ постојано може да биде знак за медицинска состојба, како што се хипотироидизам, анемија или лоша циркулација.

Нормално е да чувствувате студ кога времето е ладно, но ако постојано чувствувате студ, може да постои основна причина или причина. Еве неколку можни причини зошто постојано ви е студено.

Бета блокатори

Лекови како метопролол можат да го намалат протокот на крв во вашите раце и стапала, што може да ве натера да чувствувате студ. Овие лекови го забавуваат срцевиот ритам, ја подобруваат циркулацијата и го намалуваат крвниот притисок.

Состојби на шеќер во крвта

Периферната невропатија, која ги оштетува нервите во вашите раце и стапала, може да биде предизвикана од нетретирано високо ниво на шеќер во крвта. Кога ќе се развие оваа невропатија, може да почувствувате вкочанетост или дури и болка, а вашите раце и стапала може да се чувствуваат студено бидејќи овие нерви пренесуваат информации за температурата.

Дехидратација

Доколку ви е ладно, можеби е добра идеја да пиете повеќе вода. Водата, која помага во регулирањето на температурата на вашето тело, сочинува повеќе од две третини од вашата телесна тежина. Соодветниот внес на вода помага да се одржувате топли, додека дехидрацијата може да го направи вашето тело почувствително на екстремни температури.

Хипотироидизам

Чувството на постојано студ може да биде чест симптом на хипотироидизам, состојба во која тироидната жлезда не произведува доволно хормони. Во такви случаи, вашиот метаболизам се забавува, спречувајќи го вашето тело да произведува доволно топлина.

Анемија со недостаток на железо

Анемијата што е резултат на недостаток на железо е една од најчестите причини за постојано чувство на студ. Железото е од суштинско значење за црвените крвни зрнца да го пренесуваат кислородот низ целото тело, што помага во производството на топлина. Ниските нивоа на железо можат да ја забават тироидната жлезда, што доведува до хипотироидизам и чувство на студ.

