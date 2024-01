ЗОШТО СЕСТРАТА НА МЕЛАНИЈА ТРАМП НЕ Е НА ФОТОГРАФИИТЕ ОД ПОГРЕБОТ ​​НА МАЈКАТА? Еве што се знае за МИСТЕРИОЗНATA ИНЕС коja се крие

0 SHARES Сподели Твитни

На фотографиите, моментално достапни за јавноста, од погребот на мајката на Меланија Трамп, Амалија Кнавс, од која семејството се прости вчера на Флорида , ја нема Инес Кнавс , сестрата на поранешната прва дама на Америка. Втората ќерка на Амалија и Виктор Кнавс со години се држи настрана од јавноста, можеби тоа и беше желба и на овој тажен настан. Што знае јавноста за сестрата на Меланија? Многу детали за неа се поврзани со нејзиниот братучед Барон Трамп.

Заедно со Меланија Трамп на погребот на Амалија Кнавс, Доналд Трамп, Виктор Кнавс и синот Барон Трамп беа во црквата во Флорида . Со нив ја напуштила црквата каде одржала трогателен говор, а потоа ковчегот бил пренесен понатаму.

Зад нив на сликите се Тифани Трамп со сопругата, Иванка Трамп и Џаред Кушнер, Доналд Трамп Јуниор со неговата свршеница Кимберли Гилфој, како и Ерик Трамп со сопругата Лара.

Снимен е и трогателниот гест на Доналд Трамп, кој ја придружуваше Меланија до автомобилот по црковната служба , и ја чекаше да влезе во автомобилот, неговите различни неџентлменски испади сме ги виделе и претходно, ако нешто слично се случеше вчера, ќе беше повеќе од несоодветнo.

Трамп се прости од Амалија Кнас на Инстаграм со емотивни зборови, нагласувајќи дека зборовите не можат да опишат колку ќе му недостига на семејството . Виктор Кнавс бил видно скршен, а Барон не ги криел солзите додека се приближувале до трупот.

View this post on Instagram A post shared by ines knauss (@inesknauss2018)

На погребот имало околу 100 луѓе, можеби меѓу нив била и Инес Кнавес , јавноста не знае зошто таа не се појавила, напротив била блиска и со мајка и и со сестра и.

Која е сестрата на Меланија Трамп?

Инес Кнавс е една година постара од Меланија, тие останаа заедно во европските модни метрополи додека и двете сонувале за кариера во манекенство или моден дизајн.

View this post on Instagram A post shared by ines knauss (@inesknauss2018)

Меланија постигна поголем успех, а Инес сè уште се занимава со уметност и живее во Њујорк . Сопругата на Трамп претходно се огласи на Инстаграм за да се пофали со уметничките инсталации што ги дизајнираше нејзината сестра.

Нивната мајка била вешта шивачка која работела во фабриката „Јутрањка“ во Севник.

Инес била многу вклучена во воспитувањето на нејзината братучедка, со која зборува на словенечки (словенски учеле и Амалија и Виктор Кнавес), дури ги поднела документите во Њујорк за Барон Трамп да добие двојно државјанство, со што станал син единец. на американски претседател кој ја има таа ставка во својата биографија.

На Инстаграм профилот со нејзиното име може да се видат бројни семејни слики .

Меланија во својот проштален говор ја спомна својата сестра

Вчера Меланија Трамп одржа трогателен говор посветен на нејзината мајка , а во тој говор беше спомната и Инес Кнавс:

– Мајка ми беше олицетворение на елеганција и грациозност . Нејзината љубов кон татко ми Виктор, сестра ми Инес и мене беше безгранична. Таа го опсипуваше својот внук Барон со љубов, грижа и непоколеблива посветеност, татко ми, сестра ми, Барон, Доналд и јас секогаш ќе се сеќаваме на одгласите на нашата смеа што ја споделувавме со нашата сакана Баба на семејните вечери и патувањата по пат. Ниту една тема не беше надвор од границите.

Пронајдете не на следниве мрежи: