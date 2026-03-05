Зошто стотици илјади луѓе сакаат да побегнат од Германија – шокантни бројки откриваат сè!

Сè поголем број жители на ЕУ размислуваат да ја напуштат Германија, предупредуваат нови истражувања. Причините се шокантни: растечки трошоци за домување, високи животни расходи, дискриминација и чувство на неприпадност.

Според истражување на германската влада за миграции и интеграција, дури 35 отсто од испитаниците размислуваат за заминување, а 13 отсто веќе презеле конкретни чекори. Интересно, првпат во последните 15 години бројот на граѓани кои ја напуштаат Германија е поголем од бројот на новопристигнати.

Високите трошоци за домување се наведени од 42 отсто како главен мотив, додека 36 отсто се жалат на општите животни трошоци. Но проблемите не се само финансиски – речиси 39 отсто се чувствуваат изолирано и недоволно интегрирани во германското општество, додека помеѓу 15 и 28 отсто доживеале некаква форма на дискриминација.

Дополнително, јазичните бариери и проблемите со признавање на стручните квалификации го отежнуваат останувањето и се клучни причини зошто луѓето размислуваат за нов почеток во други земји.

Овие податоци ја откриваат скриената криза која расте под површината на германското општество – а многумина сега размислуваат дали Германија навистина е земја во која вреди да се остане.