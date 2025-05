Зошто толку многу стјуардеси избираат да носат црвен кармин на работа?

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешната стјуардеса Хедер Пул откри во својата книга „Cruising Attitude: Tales of Crashpads, Crew Drama and Crazy Passengers at 35.000 ft“ зошто многу од нив носат црвен кармин, по што нејзините колеги проговорија.

Покрај фактот што стјуардесите треба да изгледаат негувани, црвениот кармин има и безбедносна улога. Имено, таа рече дека црвениот кармин може да биде исклучително корисен во кризна ситуација во која читањето од усни станува единствениот начин да се пренесат важни информации на патниците.

Се подразбира дека црвената боја го привлекува вниманието кон усните, а со тоа помага и во невербалната комуникација, така што паничните патници можат да разберат каде да најдат опрема за спасување и слично.

Сепак, неколку поранешни стјуардеси изјавија дека никогаш не слушнале за употреба на црвен кармин за оваа намена.

Сидни Анистин изјави за Reader’s Digest дека црвениот кармин е чисто прашање на стил. Кристин Екстејн-Ниска објасни дека станува збор повеќе за брендирање отколку за безбедност на патниците.

„Емирејтс има специфичен стил на шминкање што стјуардесите мора да го следат. Тие дури имаат и курсеви за шминкање за своите вработени“, рече таа.

Пронајдете не на следниве мрежи: