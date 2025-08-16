Зошто Трамп и Путин не одговорија на прашањата на новинарите?

0 SHARES Сподели Твитни

Во Алјаска синоќа се одржа средба меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот руски колега, Владимир Путин.Во кратката изјава на портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, тој не коментираше опширно за самитот, но објасни зошто двајцата лидери не одговорија на прашањата на медиумите.„Не беше потребно да се одговара на прашањата на новинарите, двајцата лидери дадоа целосни одговори. Оваа средба и разговор ни овозможуваат да тргнеме по патот на заедничко барање опции за мирно решение“, изјави тој.По тричасовната средба, Путин и Трамп заедно се обратија пред медиумите, но без да дадат можност за прашања од новинарите.

Путин, по пристигнувањето во Алјаска, одби да одговори на прашања за убивањето цивили во Украина, преправајќи се дека не ги слушнал прашањата од американските новинари.За време на својот говор, рускиот диктатор повтори дека „коренските причини за конфликтот“ мора да бидат „елиминирани“ и дека мора да се постигне „фер распределба на безбедноста во Европа и во светот како целина“.Тој изрази особено задоволство од фактот што, за прв пат од почетокот на руската инвазија на Украина, таа излезе од меѓународната изолација.„Јасно е дека порано или подоцна ситуацијата мора да се корегира, преминувајќи од конфронтација кон дијалог“, рече рускиот претседател.Инаку, не е познато дали ќе има втора средба, иако Путин го покани Трамп во Москва.

