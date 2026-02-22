Зошто треба да пиете сок од калинка наутро

0 SHARES Сподели Твитни

Сокот од калинка е познат со векови како еликсир на виталност, а современите истражувања сè повеќе го потврдуваат ова – чаша од овој црвен пијалак наутро може да има моќен ефект врз телото.

Калинката е богата со антиоксиданси, особено полифеноли, кои му помагаат на телото да се бори против слободните радикали и да ги намали воспалителните процеси.

Консумирањето сок од калинка на празен стомак може да придонесе за подобра циркулација и здравје на срцето, бидејќи соединенијата од ова овошје ја поттикнуваат еластичноста на крвните садови и можат да помогнат во регулирањето на крвниот притисок. Токму затоа калинката често се поврзува со зачувување на кардиоваскуларниот систем и долговечноста.

Покрај тоа, природните шеќери во сокот обезбедуваат благ енергетски поттик, без наглиот пад на енергијата што често се јавува по индустриски обработените пијалоци.

Чаша сок од калинка наутро може да има позитивен ефект и врз варењето на храната. Нејзините биоактивни состојки ја стимулираат работата на цревата и придонесуваат за рамнотежа на цревната флора, што е од суштинско значење за силен имунитет.

Организмот кој поминал низ процес на регенерација во текот на ноќта е особено подготвен да апсорбира хранливи материи наутро, па затоа витамините и минералите од калинките потоа се користат поефикасно.

Не треба да го игнорираме фактот дека калинката е богата со витамин Ц, кој ја зајакнува отпорноста на телото, како и соединенија кои можат да придонесат за здравјето на кожата. Редовното консумирање на овој сок може да помогне во зачувувањето на свеж и сјаен тен, бидејќи антиоксидансите ги штитат клетките од предвремено стареење.

Со вклучување на оваа навика во вашата утринска рутина, го започнувате денот со доза на енергија и заштита што може да донесе долгорочни придобивки за телото.

