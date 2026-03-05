Зошто треба да престанете да јадете најмалку три часа пред спиење

0 SHARES Сподели Твитни

Според ново истражување, едноставна промена во вашата вечерна рутина – престанок со јадење најмалку три часа пред спиење – може да има позитивно влијание врз здравјето на срцето и метаболизмот.

Научниците известуваат дека оваа навика може да го подобри крвниот притисок, срцевиот ритам и контролата на шеќерот во крвта, дури и без да го намали вкупниот внес на калории.

Студијата ја спроведоа истражувачи од „Нортвестерн Медисин“, кои ги следеа луѓето со зголемен ризик од кардиометаболни заболувања. Кога учесниците престанаа да јадат најмалку три часа пред спиење и го продолжија ноќниот период без храна на околу 12 часа, беа забележани мерливи подобрувања во здравствените индикатори.

Ноќниот крвен притисок се намалил за приближно 3,5 проценти, а срцевиот ритам за приближно 5 проценти, додека во текот на денот е забележана подобра регулација на шеќерот во крвта и инсулинот.

Експертите веруваат дека една од причините за овие придобивки е поврзана со циркадијалниот ритам, односно внатрешниот биолошки часовник кој регулира бројни функции на телото.

Како што се приближува времето за спиење, телото почнува да го забавува метаболизмот и да се подготвува за одмор. Ако храната се консумира во овој период, телото мора истовремено да ја свари храната и да влезе во состојба на мирување, што може да ги наруши процесите што го регулираат крвниот притисок, срцевиот ритам и нивото на шеќер во крвта.

За време на здрав сон, срцевиот ритам и крвниот притисок природно се намалуваат, што е важен дел од закрепнувањето на телото. Избегнувањето оброци доцна навечер може да помогне овој природен процес да тече непречено бидејќи телото не е оптоварено со варење.

Сепак, експертите предупредуваат дека резултатите од истражувањето засега се краткорочни и дека се потребни повеќе студии за да се потврди дека оваа стратегија функционира кај поширока популација.

Сепак, за многу луѓе, особено за оние со зголемен ризик од срцеви и метаболички заболувања, поместувањето на вечерата порано и избегнувањето храна најмалку три часа пред спиење може да биде едноставен начин за подобрување на здравјето.

The post Зошто треба да престанете да јадете најмалку три часа пред спиење appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: