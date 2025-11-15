Зошто треба да чувате САД СО СОЛ покрај прозорот оваа зима

0 SHARES Сподели Твитни

Како што температурите паѓаат и греењето се зголемува, еден од најчестите проблеми во домаќинствата е несаканото натрупување на кондензација. Сепак, според експерт за дом и градина, постои изненадувачки едноставен и ефтин начин да се ослободите од неа, користејќи само сол.

Енди Елис, експерт за дом и градина од Posh.co.uk, вели дека кујнската состојка може да помогне да се спречи натрупувањето на влага на прозорците, па дури и да се намали ризикот од мувла.

Елис рече: „Постојано натрупување на кондензација во вашиот дом не е добро. Во некои случаи може да предизвика раст на мувла, што може да биде опасно за вашето семејство.“

Тој рече дека солта има природна способност да ја извлекува влагата од воздухот, што помага површините околу прозорците да останат посуви.

Тој додаде: „Солта има способност природно да ја апсорбира влагата од воздухот и во суштина да ја исуши, така што кога ќе дојде во контакт со стаклото, се формираат помалку капки кондензација.“

Трикот е едноставен, наполнете плитка чинија или мала тегла со сол и ставете ја на прозорецот, особено во близина на стаклото кое често се замаглува.

Елис додаде: „Количината што ќе ја користите ќе варира во зависност од големината на прозорецот. Општо земено, колку е поголем прозорецот, толку повеќе сол ќе ви треба, иако мала чинија обично е доволна.“

Како што солта ја црпи влагата од воздухот, таа постепено станува влажна и грутчеста. Тоа е знак дека е време да ја замените. Истиот сад со сол треба да ви трае неколку дена.

Ќе знаете кога е време да ја смените бидејќи солта ќе изгледа влажно и ќе почне да се лепи.

