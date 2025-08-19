Зошто треба да јадете најмалку 60 грама бадеми дневно

0 SHARES Сподели Твитни

Ново истражување сугерира дека јадењето најмалку 60 грама бадеми секој ден може да ве заштити од оштетување на ДНК и оксидативен стрес – еден од тивките виновници за стареењето, воспалението и хроничните заболувања.

Во неодамнешен систематски преглед објавен во списанието Scientific Reports, истражувачите ги споија и анализираа резултатите од осум клинички испитувања за да го потврдат и разјаснат влијанието на консумирањето бадеми кај возрасните.

Прегледот ги спои резултатите од осум одделни клинички испитувања за да процени како суплементацијата со бадеми влијае на оксидативниот стрес. Ова е процес поврзан со воспаление, стареење и хронични заболувања.

Истражувачите забележаа јасна врска зависна од дозата: учесниците кои консумирале повеќе од 60 грама бадеми дневно покажале значително намалување на одредени маркери на оштетување на клетките.

Прегледот, исто така, покажа дека внесувањето бадеми може да ја зголеми активноста на антиоксидантните ензими, особено супероксид дисмутазата (SOD), важен ензим кој ги штити клетките од оштетување.

60 грама бадеми се со големина на две големи шаки. Ова може да изгледа како многу, но од друга страна, врз основа на истражувањата, таквата количина всушност може да обезбеди заштитни придобивки од оштетување на ДНК и оксидативен стрес – еден од тивките виновници за стареење, воспаление и хронични заболувања.

Сепак, нутриционистите предупредуваат дека ова е храна богата со калории и треба да се консумира умерено. Затоа, тие нагласуваат консумирање бадеми како дел од балансирана исхрана, а не како додаток на калориите што веќе се консумираат од друга храна.

Бадемите се богати со витамин Е, полифеноли и здрави масти, кои сите придонесуваат за нивните антиинфламаторни и антиоксидантни ефекти. Прегледот го истакнува нивниот потенцијал како природен начин за борба против стресот на клеточно ниво. Сепак, авторите на студијата ја нагласуваат потребата од постандардизирани студии, бидејќи варијабилноста на резултатите била под влијание на неколку фактори, како што се начинот на подготовка на бадемите, здравствената состојба на учесниците и други навики во исхраната.

