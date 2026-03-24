Зошто треба да ја перете новата облека веднаш по купувањето

Иако многу луѓе кога купуваат нова облека едвај чекаат да го облечат тоа парче облека, текстилните експерти велат дека перењето пред првото носење треба да им стане навика.

Според експертката Франсес Козен, во повеќето случаи се препорачува перење на новата облека, особено ако дојде во директен контакт со кожата, пишува Real Simple.

„Најчесто ја перам облеката пред да ја облечам за да ги отстранам хемикалиите од производството, вишокот боја и нечистотиите создадени за време на ракувањето. Текстилот и облеката минуваат низ многу раце, честопати во неколку земји“, рече таа.

Дополнително, новата облека може да содржи супстанции што не би сакале да дојдат во контакт со вашата кожа.

„Текстилните производи може да содржат хемиски остатоци од производството, но и скроб, кој се користи за одржување на облеката уредна за време на транспортот и изложувањето во продавницата“, изјави таа.

Ако облеката била во продавница, дополнителен проблем е што повеќе луѓе можеби ја пробале или ја допреле. Исто така, експертите велат дека бактериите, габите и вирусите можат да преживеат на ткаенините со денови или дури и недели. Перењето пред првото носење има и практична вредност, бидејќи облеката станува помека и поудобна за носење.

„Првото перење може да го отстрани собирањето од памучната облека што не е претходно третирана. Ткаенината се растегнува за време на производството, а таа напнатост се олабавува кога ќе се навлажни“, рече Козен.

Сепак, ако одлучите да го прескокнете перењето, последиците ќе бидат минимални, особено ако немате чувствителна кожа, но постои ризик од иритација или осип, особено кај луѓе склони кон кожни реакции. Покрај тоа, бојата на облеката може да биде проблем. Потемните ткаенини можат да ослободат боја што се пренесува на кожата, друга облека или мебел. За да избегнете проблеми, најважно е да ги следите упатствата за нега.

Ако сакате вашата облека да трае подолго и да се намалува помалку, се препорачува да ја перете во ладна вода и да ја сушите на ниска температура или на воздух.

