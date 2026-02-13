Зошто треба почесто да јадете боровинки: Една состојка ги прави неверојатно здрави

0 SHARES Сподели Твитни

Боровниците имаат голем број позитивни здравствени ефекти, вклучувајќи подобрена функција на крвните садови, корисни промени во цревниот микробиом и подобрена меморија.

Преглед на 12 студии од страна на Северноамериканското здружение за диви боровинки, објавен минатата недела, покажа дека дивите боровинки имаат здравствени придобивки за целото тело.

Едно од наодите во прегледот беше дека дивите боровинки можат да помогнат во поддршката на ендотелната функција, или релаксацијата на крвните садови, во рок од неколку часа по консумирањето.

Боровниците се едни од најхранливите бобинки бидејќи се полни со растителни влакна, витамин Ц, витамин К и манган, а експертите велат дека зад нивните неверојатни здравствени придобивки стои специфично соединение. Тие се полни со полифенолни флавоноиди наречени антоцијанини – виолетовиот пигмент што им ја дава нивната темна боја.

„Вистина е дека боровинките се богати со растителни влакна и антиоксиданси, кои се корисни за здравјето, но она што ги издвојува боровинките е нивната висока концентрација на антоцијанини“, вели професорката Ана Родригез-Матеос, експерт за човечка исхрана на Кингс колеџ во Лондон (KCL).

Антоцијанинот е корисен бидејќи ги зголемува нивоата на азотен оксид во телото, што е клучно за кардиоваскуларното здравје. Нутритивно, постои многу мала разлика помеѓу консумирањето свежи и замрзнати боровинки.

Други извори на храна богата со антоцијанини се сливите, јаболката, модрите патлиџани и црвената зелка. Поради високите нивоа на витамин К, се препорачува луѓето кои земаат лекови за разредување на крвта да обрнат внимание на количината на бобинки што ја консумираат. Истото важи и за луѓето со цревни заболувања, поради значителната содржина на влакна во бобинките.

