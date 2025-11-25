Зошто флексибилноста е подеднакво важна како и градењето мускулна маса

0 SHARES Сподели Твитни

Вежбите за сила се клучен фактор за здраво стареење, посилни мускули и подобра отпорност. Но, за да се движите добро, да останете без повреди и да останете во форма со децении, на вашето тело му се потребни и флексибилност, рамнотежа и мобилност.

Ако вежбите за истегнување или рамнотежа ви изгледаат „премногу бавни“ во споредба со кревање тегови или спринтање, размислете повторно. Овие често занемарени вежби се моќни алатки за оптимизирање на перформансите и заштита на зглобовите.

Важноста на флексибилноста и мобилноста

Како што старееме, природниот пад на флексибилноста, координацијата и стабилноста на зглобовите може да го зголеми ризикот од повреда и да ги отежни секојдневните активности.

Вклучувањето на овие елементи во вашата рутина е еден од најлесните и најефикасните начини за поддршка на долговечноста и одржливата кондиција, без оглед на вашата возраст или ниво на активност.

Што вели истражувањето

Истегнувањето го поддржува здравјето и флексибилноста на зглобовите

Една студија покажа дека конзистентното истегнување значително го подобрува опсегот на движење, што помага да се спречи вкочанетост, болка во зглобовите и ограничена подвижност.

Истегнувањето го намалува ризикот од повреда

Во друга студија, учесниците кои следеле структурирана програма за истегнување забележале намалување од 66 проценти на повредите на мускулите и тетивите и намалување од 67 проценти на мускулните напрегања во споредба со контролната група.

Тренингот за рамнотежа ја подобрува невромускулната контролаЕдна анализа покажа дека тренингот за рамнотежа го намалува ризикот од повреди на глуждот до 42 проценти кај спортистите.

Ги подобрува перформансите

Анализа од 2024 година покажа дека тренингот за рамнотежа ја подобрува агилноста, стабилноста, па дури и силата кај спортистите, што го прави подобрувач на перформансите, а не само алатка за спречување на повреди.

