Зошто француските булдози се соодветни домашни миленици за вашиот дом: Тие се идеални за живеење во стан

Француските булдози, со нивното препознатливо тело и препознатлива муцка слична на насмевка, ги освоија срцата на љубителите на кучиња ширум светот.

Во последните 20 години, нивната популарност драстично се зголеми, а тие привлекуваат внимание со својот сладок изглед и мирна природа што одговара на животот во стан, а некои од нив се во сопственост на Лејди Гага и Леонардо Дикаприо.

И покрај нивното име, француските булдози потекнуваат од Англија, а претходно ги користеле англиските работници за да ги греат додека работат, држејќи ги во скут. За време на Индустриската револуција, многумина се преселиле во Англија, носејќи ги своите кучиња со себе. Таму биле вкрстени со териери, што довело до создавање на расата што постои и денес.

Најпрепознатливата карактеристика на француските булдози се нивните исправени, „лилјачки“ уши. Сепак, некои од нив можат да имаат и свиткани уши, кои ги наследиле од англиските булдози. Американските одгледувачи инсистирале на исправени уши за расата да има препознатлив изглед. Како одговор, тие го основале Американскиот клуб за француски булдози против кучињата со свиткани уши.

Нивниот сладок изглед, исто така, носи одредени проблеми. Поради нивната телесна структура, мажјаците често не можат да се парат природно, па затоа повеќето кученца се раѓаат преку вештачко оплодување. Нивните кратки муцки и компактни тела ги прават лоши пливачи, па затоа треба често да бидат надгледувани во вода.

Благодарение на нивната мала големина, смирениот темперамент и реткото лаење, француските булдози се идеални за живеење во стан. Во градови како Њујорк, Лос Анџелес и Сан Франциско, тие ја држат титулата најпопуларна раса.

