Зошто шишињата пиво се секогаш зелени или кафеави?

Не е важно од кое шише пиете – бојата може да направи разлика.

Можеби никогаш не сте размислувале за тоа, но бојата на стакленото шише што го содржи вашето пиво не е случајност. Зелените и кафеавите шишиња доминираат на пазарот – и постои многу практична причина за ова, која е поврзана со квалитетот на пијалоците што ги консумираме.

Кафеавите шишиња го штитат пивото од светлина

Кафеавото стакло е најефикасно во блокирањето на УВ зраците. Сончевата светлина може да предизвика хемиски реакции во пивото, кои го менуваат неговиот вкус и мирис – честопати на непријатен начин. Кафеавите шишиња го намалуваат ризикот од таканаречениот ефект на „сканк“, кога пивото добива мирис сличен на пот или сулфур.

Зелени шишиња – компромис помеѓу естетиката и заштитата

Зелените шишиња не го штитат пивото толку добро, но станаа популарни од маркетиншки причини. Многу европски пиварници ги користеа за да се истакнат на пазарот, а со текот на времето станаа симбол на „премиум“ пиво. Иако нудат помала заштита од светлина, тие сепак се подобра опција од проѕирните шишиња.

Проѕирни шишиња – најлош избор за пиво

Иако изгледаат модерно, проѕирните шишиња не го штитат пивото од никакви надворешни влијанија. Пивото во такво пакување мора да содржи адитиви што го штитат од светлина или да се чува во целосен мрак – што е тешко да се прави во пракса.

Заклучок – бојата на шишето го зачувува вкусот

Следниот пат кога ќе изберете пиво, обрнете внимание не само на етикетата, туку и на бојата на стаклото.

Ако сакате пивото што го купувате да го задржи оригиналниот вкус, изберете го она во кафеави или зелени шишиња. Кафеавата е најдобрата заштита, зелената е компромис, а проѕирната – ризик.

