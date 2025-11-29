Зуењето во ушите не ви дава мир дури ни кога спиете? Научниците ја објаснуваат врската помеѓу тинитусот и спиењето

0 SHARES Сподели Твитни

Тинитусот и сонот се најлошата можна комбинација, а невронаучниците од Оксфорд конечно објаснија зошто зуењето во ушите се влошува кога се обидувате да заспиете.

Тој субјективен звук, кој го слушате само вие, без разлика дали е свиреж, зуење, кликање или некој друг иритирачки шум, може да биде постојано присутен, но може да се појави и во нагли бранови, токму кога најмалку очекувате. Најновото истражување на невронаучници од Универзитетот во Оксфорд открива сосема нов поглед – механизмите што го регулираат спиењето и тинитусот може да бидат испреплетени многу подлабоко отколку што претходно се веруваше, пишува Science Alert .

Истражувачите сега тврдат дека постои длабока, фундаментална врска помеѓу спиењето и тинитусот . Линус Милински, од Оксфордскиот институт за спиење и циркадијална невронаука, кој со години ги проучува овие феномени, за Science Alert изјави дека „извонредните паралели помеѓу спиењето и тинитусот“ го натерале да го доведе во прашање сè што досега било познато.

Тој објаснува дека и сонот и тинитусот се потпираат на спонтана мозочна активност, само што спиењето е природна состојба која ги обновува телото и умот , додека тинитусот е исцрпувачки и постојано вознемирувачки. Со оглед на тоа што сè уште не постои ефикасен третман за субјективниот тинитус, проучувањето на овие сличности може да биде единствениот пат кон нови и свежи пристапи во третманот.

Фантомската перцепција се јавува кога мозокот го „измамува“ нашето сетило за слух, вид, допир или мирис, предизвикувајќи нè да доживееме нешто што всушност не е таму. Повеќето луѓе го доживуваат ова искуство само во сон, но околу 15 проценти од населението живее во оваа „фантомска реалност“ додека е будна. Тинитусот е најчестата форма на фантомска перцепција, и покрај фактот дека сè уште не е пронајдена ниту нејзината точна причина ниту ефикасен третман.

Што откриле поровете за врската помеѓу спиењето и тинитусот?

Она што се претпоставуваше долго време, сега е научно потврдено. Огромното мнозинство луѓе со тинитус страдаат и од нарушувања на спиењето. Во 2022 година, тимот од Оксфорд го објави првиот сеопфатен преглед за да анализира како спиењето влијае на тинитус и обратно. Нивната хипотеза беше дека спонтаните мозочни бранови за време на длабокиот не-REM сон можат привремено да ги потиснат нервните сигнали што предизвикуваат тинитус.

За да го проверат ова, научниците спроведоа експерименти врз ласици, чиј слушен систем е многу сличен на оној кај луѓето. Резултатите беа јасни – ласици кои развиле поинтензивен тинитус, покажале и посериозни нарушувања на спиењето. По изложеноста на бучава, проблемите со спиењето и појавата на тинитус се појавиле паралелно, што за прв пат директно укажува на поврзаноста помеѓу овие две состојби.

тинитус

Поинтересно е што кај ласици со тинитус, забележана е прекумерна чувствителност на мозочната активност на звук. Меѓутоа, штом конечно влегле во не-REM фазата на длабок сон, оваа хиперактивност се смирувала. Со други зборови, длабокиот сон може привремено да го „исклучи“ тинитусот со активирање на истите невронски патишта, давајќи му на мозокот краток, но драгоцен одмор.

За луѓето што живеат со тинитус, ова истражување не нуди моментално решение, но за прв пат дава увид во можен пат напред: разбирање како мозокот ги обработува звуците за време на спиењето и како можеме да ја користиме таа тишина како алатка, наместо да ја гледаме само како желба на која се надеваме секоја вечер.

