Иако никој не сака да го признае, ОВА навистина им се случува на сите за време на секс!

Првото нешто на што помислуваме кога помислуваме на секс е – сензуално, еротско, убаво и диво. Ретко се сеќаваме на оние помалку убави детали што се валкани, испотени и збунувачки.

Ако заборавиме на романтичните филмови и сцените од бајките во нашите глави, ова се работи што редовно се случуваат за време на сексот и се сосема нормални и природни.

Чудни звуци

На жените навистина може да им биде непријатно сè додека не станат емоционално интимни со својот партнер. Тој чуден звук што наликува на минување гасови е всушност вишок воздух што влегува во вагината. Не треба да ве изненади тоа! Покрај тоа, тоа може да биде индикатор дека вие и вашиот партнер не имате монотон секс. И знаете, колку повеќе пози менувате за време на сексот, толку повеќе ќе се појавуваат овие звуци.

Дамки од вода

Не, ова не е урина и веројатно ќе трчате во тоалет штом ќе ја видите. Сепак, не грижете се, тој нема да ви каже ни збор за тоа. Ова се само течности што ги испуштате за време на чинот на задоволство и зависи од вашето тело дали ќе има помалку или повеќе.

Суво како пустина

Без разлика дали сè уште не сте имале секс или сте имале премногу, понекогаш може да има момент на целосна сувост „таму долу“. Колку и да се трудите, ситуацијата нема да се промени. Затоа, не обидувајте се да имате секс без лубрикант во тој случај. Искрено советувамe – немојте. Бидејќи многу боли.

Мисли што ви се вртат низ главата

Дали е вашиот бивш, дали размислувате за тешкиот ден што ве очекува или што треба да купите во продавницата, сè додека тој е на вас – и тоа е нормално. Очигледно не сте расположени за секс во моментов и не мора да се форсирате. Можеби втората рунда ќе ви помине подобро.

