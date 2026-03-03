Ивица Дачиќ е исклучен од респиратор

Министерот за внатрешни работи Ивица Дачиќ денеска е исклучен од машина за механичка вентилација, дознаваат локалните медиуми.

Министерот за здравство Златибор Лончар денес изјави дека здравствената состојба на министерот за внатрешни работи и претседател на Социјалистичката партија на Србија Ивица Дачиќ е подобра отколку што беше, додавајќи дека постојат причини за оптимизам, но и дека мерките за интензивно лекување и терапија продолжуваат.

„Неговата моментална состојба е подобра отколку што беше, што ни дава причина за оптимизам. Важно е што сè уште има многу работа да се направи, мерките за интензивно лекување и примената на интензивна терапија продолжуваат. Ова е она што ќе го кажам во овој момент, а луѓето што го лекуваат ќе го објаснат подетално во текот на денот“, изјави Лончар.

Дачиќ пред пет дена беше итно хоспитализиран во Универзитетскиот клинички центар на Србија. Му беше дијагностицирана двојна пневмонија и беше ставен на апарати.