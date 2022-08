0 SHARES Сподели Твитни

Нова реакција на изјавите на Мицковски дека ќе се повлекува од политиката доколку се исполнат некои услови. Во случајот доколку се случат измени на Уставот. Да потсетиме во негово време веќе се промени Уставот, името, се воведе двојазичност, како и се случи коренита промена на Преамбулата на Уставот….

Игор Југ до Мицковски: До кога ќе не мафташ со истите изјави, кого имитираш?в

„Ova go imam slušnato barem 100 pati od eden drug političar koj prodaval zarzavat vo Gornji Milanovac i tamu fatil devojka!

Matematički precizno i maksimalno konstruktivno političarot od slikava go sledi primerot na svojot poiskusen i pouspešen kolega!!!

Se će si bide ulav narode, samo vikajte ura vo retkite momenti koga glavite ne vi se zabieni dlaboko vo zadnicite na golemite vi lideri!!!

AKO VI E, SO TOJ PAMET I MALKU VI E!!!

DOBRA VI NOĆ!!!“, напиша на својот Фејсбук профил Игор Југ и повторно го прозва Мицковски.

