Игор Џамбазов се запозна со родителите на саканата Илина Арсова

Пред куќата на Али Риза Ефенди, таткото на Мустафа Кемал Ататурк, село Коџаџик, општина Центар Жупа. Браќа турци, шо не останавте уште 500 години да му се невиди…за фризурата на Илина се погрижи ветерот…