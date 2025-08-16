Uncategorized

ИДЕАЛЕН ПРЕДЛОГ ЗА ПОЈАДОК ИЛИ ВЕЧЕРА: Вкусен и едноставен оброк подготвен за помалку од 10 минути (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Written by Леонардо on

Пробајте го рецептот кој воодушеви многумина

СОСТОЈКИ:

стар леб
100 гр шунка
павлака
кечап
оригано
малку сува сланина

Подготовка:

