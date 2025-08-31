Идеален со грицки: Рецепт за домашен гвакамоле сос

0 SHARES Сподели Твитни

Состојки:

3 авокада, зрели

½ мал жолт кромид, ситно исечен

2 домати, исечени на коцки

3 лажици ситно сечкан свеж коријандер

1 лута пиперка исчистена и ситно исечкана

2 чешниња лук, ситно сецкани

1 лимета, исцеден сок

½ лажичка морска сол

Рецепт:

За да го направите сосот од гуакамоле, пресечете го авокадото на половина, извадете ја семката и ставете го во сад. Изгмечете го авокадото со вилушка и исечкајте го колку што сакате. Додадете ги останатите состојки и добро измешајте. Послужете го со тортиља чипс.

