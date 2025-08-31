Идеален со грицки: Рецепт за домашен гвакамоле сос

Состојки:
3 авокада, зрели
½ мал жолт кромид, ситно исечен
2 домати, исечени на коцки
3 лажици ситно сечкан свеж коријандер
1 лута пиперка исчистена и ситно исечкана
2 чешниња лук, ситно сецкани
1 лимета, исцеден сок
½ лажичка морска сол
Рецепт:
За да го направите сосот од гуакамоле, пресечете го авокадото на половина, извадете ја семката и ставете го во сад. Изгмечете го авокадото со вилушка и исечкајте го колку што сакате. Додадете ги останатите состојки и добро измешајте. Послужете го со тортиља чипс.