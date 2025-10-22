„Идеалниот сосед“ стана убиец: Зад новиот документарец на Нетфликс се крие ужасна вистинска приказна (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Иако многумина веруваат дека жанрот вистински криминал нè направил нечувствителни на насилство, некои проекти го користат како моќна алатка за истражување на клучните општествени прашања како што се дискриминацијата, насилството и неуспесите на правосудниот систем. Токму ова е случајот со новиот документарец на Нетфликс „Совршениот сосед“, кој се занимава со насилство со оружје и контроверзниот американски закон познат како „Застани на својата позиција“.Преку потресни снимки од надзорните камери и камерите на полицајците, документарецот детално ја следи трагичната приказна за убиството на Аџика „Еј Џеј“ Овенс и настаните што ја шокираа Америка.

Која е Сузан Лоринц?Документарецот е именуван по Сузан Лоринц, жена која се опишала себеси како „идеална соседка“ во еден од нејзините повици до полицијата. Лоринц живеела во мала и тесно поврзана заедница во Окала, Флорида, но според еден од продуцентите на филмот, Никон Кванту, таа била „тотално отфрлена“.Во таа населба, семејствата се познаваа добро, а децата си играа заедно секој ден, најчесто во дворовите или на празното поле до куќата на Сузан Лоринц.Сепак, детската игра постојано ја иритираше. Често им викаше и безброј пати ја повикуваше полицијата. Официјалните записи покажуваат дека таа контактирала со властите најмалку шест пати од 2021 година. Во изјава по апсењето, детектив потврди дека Лоринц признала дека ги навредила децата на расна основа.Што се случи со Еј-Џеј Овенс?Аџик „Еј Џеј“ Овенс беше 35-годишна самохрана мајка на четири деца, опишана како „посветена и грижлива“. Нејзиниот живот беше трагично прекинат на 2 јуни 2023 година, кога Лоринк ја застрела со еден куршум низ затворената влезна врата од нејзината куќа.Тензијата меѓу двете жени се зголеми поради ескалирачкото однесување на Лоринц, која постојано се жалеше на детска игра. На судбоносниот ден, синот на Еј-Џеј Овенс се пожали на мајка си дека соседката фрлала ролни кон него. Овенс веднаш отишол во домот на Лоренц за да се соочи со неа за чинот и да ја праша зошто го таргетира нејзиното дете. Лоринц одби да ја отвори вратата и наместо тоа се јавила во полиција за да пријави упад во нелегален дом. Недолго потоа, таа испукала куршум низ вратата, смртоносно ранувајќи го Овенс.Каде е сега Сузан Лоринк?Судењето што следеше предизвика национална дебата околу законите „Задржете го својот став“ што се на сила во Соединетите Американски Држави. Одбраната на Сузан Лоринц тврдеше дека таа се плашела за својот живот кога Овенс се појавила на нејзината врата, повикувајќи се на самиот закон на Флорида кој, во зависност од околностите, дозволува употреба на смртоносна сила во самоодбрана.Минатиот август, Лоринц беше прогласена за виновна за убиство од небрежност. Иако првично беше обвинета за кривична небрежност и две точки за напад, тие обвиненија подоцна беа отфрлени. Тој моментално отслужува 25-годишна казна во затворот Хоумстед во Флорида.Филмот ја имаше својата светска премиера на Филмскиот фестивал Санденс на 24 јануари 2025 година и доби бројни признанија за неговата продукција, режија и монтажа. Ограниченото кино прикажување започна на 10 октомври, пред да пристигне на Нетфликс на 17 октомври.

