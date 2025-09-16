Идеално за градење мускулна маса: Кои видови месо имаат најмногу протеини?

0 SHARES Сподели Твитни

Кога станува збор за подобрување на внесот на протеини, изборот на вистинскиот вид месо може да направи голема разлика. Без разлика дали сакате да изградите мускули, да ослабете или само да се обидете да вклучите повеќе протеини во вашите оброци, клучно е да знаете кое месо нуди најмногу протеини.Сепак, важно е да се напомене дека месото е само еден дел од протеинската исхрана. Исто така, ќе најдете многу опции богати со протеини во мешунките, јаткастите плодови, семките, млечните производи, јајцата, сојата и интегралните житарки.Д-р Мегам Гарсија-Веб е уште еден важен аспект што треба да се земе предвид.„Истражувањата покажуваат дека, покрај содржината на макронутриенти, еден од најважните фактори во здравата исхрана е нејзината одржливост“, рече таа.Тој советува да се избере диета со висок процент на протеини само ако тоа е начин на живот што можете да го одржувате долгорочно. Исто така, не заборавајте да ги балансирате вашите оброци со многу овошје и зеленчук, да останете активни секој ден и да вклучите тренинг со отпор најмалку двапати неделно за да ги одржите вашите мускули силни.Па кое месо е на врвот на скалата на протеини, а кои посни парчиња се најдобри?„Технички, сушената риба има една од највисоките содржини на протеини, со 60 до 77 грама протеини на 100 грама. Ако не ја земете предвид рибата, пилешкото е на прво место меѓу месата. Порција пилешки гради од 100 грама содржи 31 грам протеини“, објаснува Гарсија-Веб.Најдоброто посно месо за јадење„Општо земено, мојот најдобар избор за пациентите е оној што најмногу им се допаѓа. Јас имам тенденција да претпочитам пилешко или мисиркино месо, но вкусовите на пациентите може да варираат. Во зависност од тоа каде живеете, и вашите опции може да варираат“, рече д-р Самуел Матис.Гарсија-Веб, исто така, споделува корисен совет. Таа истакнува дека зеленчукот треба да биде во фокусот.„Многу би сакала пациентот да јаде мала количина висококвалитетни, вкусни протеини и многу зеленчук отколку голема порција благи пилешки гради“, изјави таа.Некои други посни месаГарсија-Веб препорачува риба со ниска содржина на жива, особено лосос и ослиќ. Ако избирате говедско месо, д-р Матис предлага да изберете посни парчиња како што се стек од бут и свинско филе. Кога станува збор за свинско месо, тој препорачува да изберете свинско филе, кое содржи помалку маснотии од другите парчиња свинско месо.Кои се некои други одлични извори на протеини?Исто така, препорачливо е да вклучите протеини од растително потекло во вашата исхрана. Освен што се одличен извор на протеини, тие имаат многу повеќе растителни влакна и не го зголемуваат холестеролот на начин на кој можат животинското месо, рибата, школките и жолчките од јајцата.Најдобри извори на растителни протеини се киноа, тофу, темпе и едамаме. Исто така, вклучете јаткасти плодови и семки (како бадеми, семки од чиа, семки од сончоглед и семки од коноп за да го зголемите внесот на протеини и здрави масти), мешунки (наут, леќа, грав и грав), млечни производи со ниска масленост (грчки јогурт и урда) и јајца.

