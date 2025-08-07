Идеалнa за премин од лето во есен: Оваа нијанса на кафеава е хит на социјалните мрежи и во салоните

0 SHARES Сподели Твитни

Нијансата што моментално доминира на социјалните медиуми и фризерските салони се нарекува еспресо мартини, и е толку елегантна, луксузна и нослива што веќе ја прогласуваме за најпосакувана нијанса на кафеава за летото и есента 2025 година.

Како што сугерира и неговото име, инспирирана е од популарниот коктел со исто име и има длабока основа на еспресо со суптилни, кремасти акценти во нијанси на мед, беж и лате тонови – сè во зависност од вашиот тен и преференции.

Што точно е бојата на косата еспресо мартини?

Тоа е софистицирана варијација на бринета со додавање на посветли, но сепак природни, нишки кои создаваат димензија, длабочина и сјај. Не е ниту премногу топла ниту премногу ладна – токму оваа совршена златно-ладна рамнотежа ја прави оваа нијанса толку посебна.

Еспресо мартини е совршен за жени кои веќе носат потемни тонови и сега сакаат малку да ја осветлат косата, но без драстични промени. Токму затоа е идеален за преминот од летните месеци во есенската сезона.

Зошто е идеална за лето и есен?

Во лето, сакаме лесни, но ефективни трансформации кои не бараат премногу одржување – а еспресо мартини совршено се вклопува во оваа филозофија. Поради прамените што нежно се вклопуваат со основата, оваа боја расте со косата, без остри транзиции.

Во есен, овој изглед добива дополнителен луксуз – темната основа дава топлина и длабочина, а прамените ја рефлектираат светлината и ја прават косата визуелно погуста и поздрава, што е вистински бонус во сезоната кога косата често станува сува и безживотна.

@beautylaunchpad espresso martini by @hairrbyemily depth: @@Goldwell Professional 4n and 4bp toner: @Redken Pro 7nw 7p and 7m #redkenobsessed #brunettebalayage #dimensionalbalayage #livedinhair #balayage #balayagist #beautylaunchpad #livedincolor ♬ Water (Remix) – Tyla & Travis Scott

Кому му одговара еспресо мартини?

Прилагодливоста е уште еден голем плус на оваа нијанса – благодарение на богатата основа и можноста за индивидуално прилагодување на прамените (тон, ширина, интензитет), еспресо мартини му одговара на речиси секого. Без разлика дали имате светла или темна кожа, вашиот фризер може да ги меша тоновите така што бојата совршено ќе одговара на вашиот тен и личен стил.

Пронајдете не на следниве мрежи: